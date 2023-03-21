Неожиданное пополнение зала славы WWE 2023 года

Как стало известно из официального заявления WWE, Энди Кауфмана собираются ввести в Зал славы WWE 2023 года.

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На данный момент в Зал славы WWE 2023 года включены Великий Мута и Рей Мистерио. Компанию им должен составит артист и комик, который умер от рака легких в 1984 году.

Хотя Кауфман часто называл себя "анти-комиком", его путь к славе начался в небольших комедийных клубах, а затем он попал на съемочную площадку "Saturday Night Live".

Помимо того, что он стал известен благодаря своим возмутительным трюкам, он прославился на арене профессионального рестлинга, назвав себя чемпионом по межгендерной борьбе, потому что он боролся с женщинами, предлагая им 1000 долларов, если они могли его повалить.

Его выходки привели к тому, что в 1982 году он вступил в длительную вражду с легендарным рестлером Джерри "Королем" Лоулером. Презрение Лоулера к Кауфману проявилось в физической форме, когда он дал Кауфману пощечину на шоу "Поздняя ночь с Дэвидом Леттерманом" в июле того же года.

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Несмотря на свои противоречивые поступки, Кауфман стал одним из великих комедийных актеров. Он также наиболее известен по роли Латки в ситкоме 70-х годов "Такси". История его жизни была показана Джимом Керри в фильме 1999 года "Человек на Луне".