Red Dead Redemption 2, вторая часть серии, разработанная Rockstar Games, является одной из самых требовательных игр для нормальной работы на ПК, и внедрение поддержки AMD FSR и NVIDIA DLSS после запуска несомненно помогло бы игрокам получить более высокую производительность без потери визуального качества. Но разработчики не торопятся с этим, поэтому за дело взялись мододелы.
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Благодаря моду под названием DLSSTweaks, игра с открытым миром от Rockstar Games теперь поддерживает NVIDIA DLAA, а также режим DLSS Ultra Quality для еще более высокого качества изображения. Поскольку мод работает по принципу обычного чита, изменяет файлы игры, разработчик советует избегать игры онлайн во время его использования.
Red Dead Redemption 2 представляет собой игру в открытом мире в жанре вестерна. Игроку предстоит сыграть за наемного убийцу, который путешествует по Америке в 1899 году. Игра является одной из лучших в жанре открытого мира и получила высокие оценки от критиков за сюжет, геймплей и визуальное исполнение. Игра доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.