Когда разработчики не хотят обновлять игру, на помощь приходят сами игроки

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Red Dead Redemption 2, вторая часть серии, разработанная Rockstar Games, является одной из самых требовательных игр для нормальной работы на ПК, и внедрение поддержки AMD FSR и NVIDIA DLSS после запуска несомненно помогло бы игрокам получить более высокую производительность без потери визуального качества. Но разработчики не торопятся с этим, поэтому за дело взялись мододелы.

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Благодаря моду под названием DLSSTweaks, игра с открытым миром от Rockstar Games теперь поддерживает NVIDIA DLAA, а также режим DLSS Ultra Quality для еще более высокого качества изображения. Поскольку мод работает по принципу обычного чита, изменяет файлы игры, разработчик советует избегать игры онлайн во время его использования.

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Red Dead Redemption 2 представляет собой игру в открытом мире в жанре вестерна. Игроку предстоит сыграть за наемного убийцу, который путешествует по Америке в 1899 году. Игра является одной из лучших в жанре открытого мира и получила высокие оценки от критиков за сюжет, геймплей и визуальное исполнение. Игра доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.