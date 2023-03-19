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Лиам Нисон рассказал, почему отказался от роли Джеймса Бонда
Отказ Лиама позволил Пирсу Броснану стать секретным агентом Её Величества.
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Пока продолжаются поиски следующего агента 007, Лиам Нисон рассказал, что роль Джеймса Бонда когда-то была его целью, но его девушка не разделяли этот интерес.

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После успеха фильма  «Список Шиндлера», в котором он сыграл главную роль, его популярность стремительно пошла вверх и это не могли не заметить другие студии. К Лиаму обратились создали фильмов про Джеймса Бонда. 

Нисон рассказал газете The Times of London, что он выразил свою сильную заинтересованность в роли, пока его тогдашняя девушка, актриса Наташа Ричардсон, не вмешалась, опасаясь того, что Нисон назвал: "великолепными девушками из разных стран, которые то и дело попадают в постель Бонда".

Актер рассказал, что Ричардсон сказала ему, что не выйдет за него замуж, если он согласится на эту роль, поэтому он отказался от нее, оставив лицензию на убийство Пирсу Броснану. Вместо этого Нисон и Ричардсон поженились в 1994 году.

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Карьера Нисона содержит достаточно острых ощущений - его нынешняя роль Филипа Марлоу в новом фильме о частном детективе из Лос-Анджелеса является его 100-м фильмом, и он рассказал, что ему продолжают присылать сценарии для боевиков, несмотря на то, что ему уже 70 лет. 

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#новости #кино #агент 007 #джеймс бонд #лиам нисон #пирс броснан
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