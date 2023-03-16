Добавить поддержку DLSS в игры скоро станет очень легко

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

NVIDIA объявила о планах выпустить плагин Frame Generation для разработчиков игр, которые хотят внедрить эту технологию в свои продукты. Он будет доступен через «NVIDIA Streamline», который является фреймворком с открытым исходным кодом предназначенным для интеграции различных технологий масштабирования в игры.

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В качестве альтернативы разработчикам будет предоставлен доступ к плагину Unreal Engine 5.2 DLSS3, который будет выпущен «очень скоро». Это означает, что плагин DLSS3 появится более чем через 2 года после выпуска плагина DLSS2 UE.



Компания объявила, что внедрение DLSS3 происходит в семь раз быстрее, чем DLSS в первые 6 месяцев после введения технологии. Кроме того, NVIDIA сегодня подтверждает еще одну партию игр, которые будут поддерживать DLSS3. В марте технология DLSS3 появится в семи новых играх, включая Diablo IV, Forza Horizon 5, The Finals и Redfall, последняя из которых теперь подтверждена как часть комплектации видеокарт серии RTX 40.

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NVIDIA не публикует полный исходный код своей технологии увеличения разрешения (в отличие от AMD с FSR). Это означает, что плагины содержат только библиотеки DLL, нельзя изменять никаким образом. Независимо от того, что будет включено в плагин, разработчики Unreal Engine теперь получат доступ к трем вариантам технологий: FSR2, XeSS или DLSS3, которые могут быть добавлены отдельно или вместе и обеспечивают больше вариантов для конечных пользователей.