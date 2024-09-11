Консоль предлагает улучшенную графику и плавный игровой процесс, но за более высокую цену.

После нескольких лет слухов, компания Sony официально подтвердила запуск более мощной и гораздо более дорогой версии PlayStation 5 под названием PS5 Pro. Эта обновленная консоль предложит улучшенную графику и обеспечит более плавный игровой процесс для самых требовательных игр, но за нее придется заплатить более высокую цену. PS5 Pro станет самой дорогой консолью Sony, ее цена составит 83 415,22₽, когда она появится на рынке 7 ноября 2024 года, что значительно больше, чем у оригинальной PS5.

По словам Пирса Хардинг-Роллса из Ampere Research, высокий ценник, скорее всего, вызовет споры, но Sony рассчитывает, что улучшенная производительность PS5 Pro убедит игроков обновить свои системы и вложить больше средств в игры. Марк Серни, ведущий архитектор PS5, назвал новую консоль самой мощной из когда-либо созданных Sony.

PS5 Pro может сыграть ключевую роль во время выхода Grand Theft Auto VI, поскольку Sony, скорее всего, будет позиционировать ее как лучший способ познакомиться с игрой. Хотя «профессиональные» консоли, такие как PS5 Pro, обладают лучшей графикой и производительностью, на них не будет эксклюзивных игр - игры по-прежнему будут доступны на оригинальной PS5. Пол Тамбурро из PlayStation LifeStyle считает, что хотя PS5 Pro может помочь сбалансировать производительность и визуальные эффекты, она может не оправдать свою высокую цену, тем более что у нее нет дисковода и она поддерживает только 60 кадров в секунду.

Это уже вторая попытка Sony выпустить «профессиональную» консоль, после PS4 Pro 2016 года, в которой была представлена графика 4k. Хотя усовершенствования PS5 Pro не столь революционны, как переход PS4 на 4k, они все равно продвигают производительность консоли вперед. Теперь Sony предлагает несколько моделей PS5 по разным ценам, что дает потребителям больше возможностей. Однако слухи об обратной совместимости со старыми играми PlayStation, во время анонса не подтвердились.