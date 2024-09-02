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AKXALA
Высший суд Бразилии проголосует за запрет X Маска
Верховный суд Бразилии проведет голосование по продолжению запрета на социальную медиаплатформу X, ранее известную как Twitter. Постановление также требует удалить X из магазинов приложений Apple и Google. Число пользователей альтернативной платформы Bluesky из Бразилии увеличилось.

В понедельник Верховный суд Бразилии проведет голосование по вопросу продолжения действия постановления, запрещающего социальную медиаплатформу X, ранее известную как Twitter. Голосование было инициировано судьей Александре Мораесом после приостановки работы платформы ранним утром в субботу.

Приостановка произошла после того, как X не смогла назначить нового юридического представителя в Бразилии к установленному судом сроку. Напряженные отношения между судьей Мораесом и владельцем X Элоном Маском обострились с апреля, когда судья распорядился приостановить работу многочисленных аккаунтов, обвиненных в распространении дезинформации.

Верховный суд состоит из 11 судей, включая председателя суда, разделенных на две палаты по пять членов в каждой. Эти палаты имеют право подтверждать или отменять решения, принятые отдельными судьями. Судья Мораес входит в первую палату, которая в настоящее время рассматривает его решение о запрете X.

На данный момент свои голоса отдали судья Мораес и судья Флавио Дино, которые поддержали сохранение запрета. Судья Дино подчеркнул, что «свобода слова тесно связана с обязанностью нести ответственность», заявив, что одно не может существовать без другого. Оставшиеся три судьи должны проголосовать до полуночи по местному времени (03:00 GMT вторника).

В ответ на запрет Элон Маск заявил: «Свобода слова - основа демократии, а неизбираемый псевдосудья в Бразилии уничтожает ее в политических целях».

В постановлении судьи Мораеса также говорится, что у компаний Apple и Google есть пять дней, чтобы удалить X из своих магазинов приложений и предотвратить его использование на устройствах iOS и Android. Кроме того, физическим или юридическим лицам, получившим доступ к X через виртуальные частные сети (VPN), грозит штраф в размере 50 000 реалов (8 910 долларов; 6 780 фунтов стерлингов).

В прошлом месяце X закрыл свой офис в Бразилии, ссылаясь на угрозы ареста его представителя за невыполнение приказов о «цензуре», которые, по словам компании, нарушают бразильское законодательство. Ранее судья Мораес распорядился заблокировать аккаунты X, находящиеся под следствием за распространение дезинформации, многие из которых принадлежали сторонникам бывшего правого президента Жаира Болсонару.

Бразилия является одним из крупнейших рынков для социальной медиаплатформы Маска. После блокировки доступа к X многие бразильцы перешли на платформу микроблогов Bluesky в качестве альтернативы. Bluesky сообщила о регистрации полумиллиона новых пользователей из Бразилии в течение двух дней.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - один из тех, кто направляет своих подписчиков на Bluesky. В четверг он поделился ссылками на свои профили на различных платформах социальных сетей, где его аккаунт Bluesky был представлен наряду с другими, такими как Instagram, WhatsApp, Threads, TikTok и Facebook.

Генеральный директор Bluesky Джей Грабер выразил энтузиазм по поводу резкого увеличения числа бразильских пользователей, написав сообщение на португальском и английском языках: «Молодец, Бразилия, ты сделала правильный выбор».

#илон маск #twitter #бразилия #международный бизнес
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