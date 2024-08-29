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AKXALA
Цена акций Nvidia снизилась, несмотря на рекордные продажи
Несмотря на рекордный доход, акции Nvidia упали из-за замедления роста и задержек с новыми чипами. Аналитики предупреждают, что высокие ожидания могут негативно повлиять на компанию.

Акции Nvidia упали, несмотря на то, что гигант по производству чипов с искусственным интеллектом превзошел ожидания аналитиков, увеличив свои продажи более чем в два раза. Nvidia сообщила о рекордном доходе в 30 миллиардов долларов за три месяца, получив значительную выгоду от бума ИИ, который увеличил ее рыночную стоимость до более чем 3 триллионов долларов.

Хотя аналитики прогнозировали продажи в размере 28,7 миллиарда долларов за три месяца, закончившихся 28 июля, Nvidia превзошла этот показатель, продемонстрировав 122-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако после оглашения результатов цена акций Nvidia упала на 6% в ходе внебиржевых торгов в Нью-Йорке в среду и снизилась примерно на 2% в четверг. Несмотря на это, акции Nvidia продолжают расти примерно на 150% в течение 2024 года, что делает их одними из самых высоких показателей на американском рынке.

Такие аналитики, как Саймон Френч, глава исследовательского отдела Panmure Liberum, отметили, что, хотя рост Nvidia был неизменно «впечатляющим», есть признаки того, что этот быстрый темп роста может замедлиться. Старший аналитик по акциям Мэтт Брицман из Hargreaves Lansdown добавил, что сейчас рынки ожидают от Nvidia значительного превышения оценок, и последние результаты, хотя и впечатляющие, не оправдали этих повышенных ожиданий.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг подчеркнул трансформационный потенциал генеративного ИИ в различных отраслях. Однако Френч отметил, что высокие ожидания требуют постоянного экстраординарного роста. Он упомянул, что задержки в производстве чипа Nvidia нового поколения Blackwell могут быть причиной распродажи акций после публикации результатов.

Результаты Nvidia стали важным событием на Уолл-стрит и привели к интенсивной торговой активности. Хотя Nvidia и Хуанг стали символами подъема ИИ, аналитики, такие как Элвин Нгуен из Forrester, предупреждают, что это может обернуться обратным эффектом, если ИИ не выполнит своих обещаний, что повлияет на оценку стоимости Nvidia. Нгуен также подчеркнул сильные позиции Nvidia на рынке благодаря ее передовым продуктам и экосистеме программного обеспечения, но отметил, что конкуренты, такие как Intel, со временем могут оспорить это доминирование.

#nvidia #искусственный интеллект #международный бизнес
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Акции Nvidia падают, несмотря на рекордные продажи и бум искусственного интеллекта
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