Джейк Салливан посетил Китай для переговоров с Ван И, чтобы стабилизировать отношения между США и Китаем. Эти встречи могут подготовить почву для заключительного саммита Байдена и Си Цзиньпина.

Джейк Салливан, советник по национальной безопасности США, совершил свой первый визит в Китай, где проведет переговоры с министром иностранных дел Ван И, поскольку две страны стремятся стабилизировать свои отношения. За последние 16 месяцев Салливан и Ван встречались несколько раз в разных городах, причем последняя встреча состоялась после важного саммита между президентами Си Цзиньпином и Джо Байденом.

Нынешние переговоры подчеркивают, что Китай остается приоритетом для администрации Байдена. И Салливан, и Ван признали важность нахождения точек соприкосновения, несмотря на сохраняющуюся напряженность.

Белый дом прямо не связывает визит Салливана с предстоящими президентскими выборами в США, но время позволяет предположить, что дискуссии могут заложить основу для возможного заключительного саммита между Байденом и Си. В случае успеха это поможет завершить одно из самых сложных внешнеполитических отношений Байдена.

Китай рассматривает этот момент как критический, особенно учитывая возможные изменения в руководстве США. Ожидается, что в ходе дискуссии будет затронут целый ряд вопросов, включая торговые споры, военное присутствие в Азии и деликатную тему Тайваня. Пекин подчеркивает, что Тайвань - это «красная линия», и любые признаки поддержки США независимости Тайваня не будут приняты.

Администрация Байдена стремилась регулировать соперничество с Китаем дипломатическими средствами, избегая более конфронтационного подхода предыдущей администрации. Однако такие события, как падение предполагаемого китайского самолета-шпиона и растущая напористость Китая в Азии, осложнили эту стратегию.

Визит Салливана призван продолжить усилия администрации Байдена по поддержанию стабильных отношений с Китаем, несмотря на существующие проблемы. Обе стороны признают наличие разногласий, но есть и признаки потенциального прогресса, например, дискуссии о пресечении производства фентанила. Цель этих встреч - закрепить фундамент, заложенный в ходе предыдущих переговоров, и продвинуться к более стабильным отношениям между двумя странами.