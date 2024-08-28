Марк Цукерберг выразил сожаление за цензуру контента на Meta* под давлением администрации Байдена во время пандемии и временное снижение видимости истории о Хантере Байдене. Он признал ошибки и заявил, что Meta* будет противостоять такому давлению в будущем.

Марк Цукерберг, глава компании Meta*, выразил сожаление по поводу того, что поддался, по его словам, давлению со стороны администрации Байдена с целью «цензурирования» контента на Facebook* и Instagram* во время пандемии COVID-19. В письме председателю комитета Палаты представителей США он рассказал, что некоторые посты, включая юмор и сатиру, были удалены в 2021 году из-за давления со стороны высокопоставленных чиновников. Белый дом защитил свои действия, заявив, что поощряет ответственные меры по защите здоровья и безопасности населения.

Цукерберг также признал, что Мета* ненадолго снизила видимость контента, связанного с сыном Джо Байдена, Хантером, перед выборами 2020 года, после предупреждения ФБР о возможной российской дезинформационной операции. Позже он признал, что этот контент не был частью такой операции и не должен был быть временно удален.

Хотя Цукерберг не назвал другие действия, о которых он сожалеет во время пандемии, он заявил, что его бизнес принимал такие решения, но давление со стороны правительства было неуместным. Он добавил, что, если бы можно было оглянуться назад, некоторые решения не были бы приняты сегодня. Цукерберг подчеркнул, что Мета* будет противостоять подобному давлению в будущем.

Его письмо было адресовано Джиму Джордану, председателю судебного комитета Палаты представителей, который расследует вопрос о модерации контента на онлайн-платформах. Республиканцы назвали письмо «большой победой для свободы слова». Белый дом в своем заявлении для Politico утверждает, что технологические компании должны самостоятельно учитывать влияние своих действий на американскую общественность при принятии решений о том, какой информацией они делятся.

Комментарии Цукерберга о Хантере Байдене относятся к спорам вокруг ноутбука, якобы оставленного Байденом в ремонтной мастерской, электронные письма которого указывали на возможное влияние на внешнюю политику США. Эта история стала важной темой в правых кругах, и некоторые платформы социальных сетей подвергли ее цензуре. Цукерберг признал, что его платформы временно преуменьшили значение этой истории при проверке фактов, что, оглядываясь назад, он считает ошибкой.

Кроме того, Цукерберг заявил, что не планирует больше делать взносы на поддержку избирательной инфраструктуры. В 2020 году он пожертвовал 400 миллионов долларов, чтобы помочь правительственным учреждениям провести выборы во время пандемии. Однако он столкнулся с критикой: некоторые обвинили его в попытке повлиять на выборы в пользу Байдена, что он отрицает. Цукерберг вновь заявил, что его пожертвования не носят предвзятого характера и что он намерен сохранять нейтралитет на будущих выборах.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.