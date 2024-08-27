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AKXALA
Apple представит iPhone 16 с расширенными функциями искусственного интеллекта 9 сентября
Ожидается постепенное внедрение новшеств, а значительного роста цен не предвидится.

Компания Apple объявила, что ее следующее крупное мероприятие состоится в понедельник, 9 сентября, где, как ожидается, будет представлен iPhone 16.

Мероприятие под названием «Время сияния» состоится в 10 утра по тихоокеанскому времени в театре Стива Джобса в Apple Park и будет транслироваться онлайн. Хотя значение слова «время сияния» остается неясным, предполагается, что новый iPhone будет оснащен расширенными возможностями искусственного интеллекта.

В июне на Всемирной конференции разработчиков Apple представила несколько инструментов на базе искусственного интеллекта, включая персонализированные эмодзи, созданные искусственным интеллектом, и усовершенствованную Siri. Ожидается, что iPhone 16 станет первым устройством, разработанным специально с учетом этих функций искусственного интеллекта.

Однако аналитики предполагают, что влияние iPhone 16 может быть скорее эволюционным, чем революционным, поскольку некоторые функции ИИ могут внедряться постепенно, а усовершенствованная Siri может появиться уже в 2025 году.

Несмотря на это, интеграция искусственного интеллекта в iPhone, особенно через Siri, может привести к значительным улучшениям в области взаимодействия с пользователем и персонализации. Продвижение Apple в области искусственного интеллекта, возможно, в партнерстве с новейшей моделью ChatGPT-4 от OpenAI, позволит Siri предлагать более подробные ответы, вспоминать прошлые события и адаптироваться к предпочтениям пользователя с течением времени.

Предстоящий запуск может потенциально изменить стратегию Apple в отношении iPhone, тем более что продажи в Китае снизились из-за экономической неопределенности и растущей конкуренции. Ценообразование на iPhone 16 остается ключевым вопросом, но значительного повышения цен не ожидается, хотя включение возможностей искусственного интеллекта может привести к росту стоимости.

#apple #технологии #iphone 16
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