Два астронавта НАСА задержатся на МКС до февраля 2025 года из-за проблем с кораблем Boeing Starliner и вернутся на Землю на SpaceX Crew Dragon. Boeing работает над безопасным возвращением Starliner без экипажа.

Два астронавта НАСА, Сунита Уильямс и Барри Уилмор, отправившиеся 5 июня 2024 года в восьмидневный полет на Международную космическую станцию (МКС), теперь проведут на орбите около восьми месяцев, прежде чем вернутся на Землю в феврале 2025 года.

Первоначально астронавты должны были вернуться на космическом корабле Starliner компании Boeing, но из-за технических проблем, возникших во время полета, таких как утечка гелия и неисправность движителей, корабль вернется на Землю без экипажа. Инженеры НАСА и Boeing выясняли причины неполадок, но в целях безопасности было принято решение продлить пребывание астронавтов на МКС и вернуть их на космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX.

Компания SpaceX, которая успешно выполнила несколько миссий с экипажем для НАСА, запустит корабль в конце сентября 2024 года. Изначально планировалось, что на борту корабля будут находиться четыре астронавта, но теперь на борту будет два, что позволит Уильямсу и Уилмору присоединиться к экипажу и вернуться на Землю в феврале 2025 года. Оба астронавта, имеющие опыт длительных космических полетов, полностью поддерживают этот план и продолжат проводить научные исследования, космическое обслуживание и, возможно, выходы в открытый космос во время своего длительного пребывания на орбите.

Программа Boeing Starliner столкнулась с многочисленными задержками и неудачами, а предыдущие полеты без экипажа также были сопряжены с техническими трудностями. Несмотря на эти проблемы, компания Boeing заявила, что основное внимание уделяет обеспечению безопасности экипажа и космического корабля и обязуется выполнить миссию в соответствии с решением НАСА. Они также готовятся к безопасному и успешному возвращению Starliner на Землю без экипажа.