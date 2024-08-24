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Британский миллиардер Майк Линч погиб после затоплении яхты в шторм
Линч был ключевой фигурой в британской технологической индустрии, но его карьера омрачилась длительной судебной тяжбой, завершившейся оправданием в США. Его смерть вызвала волну скорби и признаний его заслуг со стороны друзей, коллег и представителей технологического сектора.

Друзья и коллеги почтили память Майка Линча, которого называли «величайшим технологическим предпринимателем Великобритании», после того как стало известно о его смерти в результате затопления роскошной яхты у берегов Сицилии. 59-летний британский бизнесмен, а также его 18-летняя дочь Ханна и еще пять человек погибли, когда яхта опрокинулась в штормовую погоду в понедельник. Их тела были найдены после многодневных поисков, причем Ханна была найдена последней в пятницу.

Майк Линч был ключевой фигурой в британской технологической индустрии, заслужив сравнение с основателем Microsoft Биллом Гейтсом благодаря своим успешным инвестициям в технологические компании. Однако впоследствии его карьера была омрачена длительной судебной тяжбой, которая привела к его неоднозначной экстрадиции в США, где он в итоге был оправдан ранее этим летом.

В заявлении, сделанном в пятницу, представитель семьи Линча выразил глубокую скорбь: «Семья Линча опустошена, находится в шоке и получает утешение от родных и друзей. Их мысли - со всеми, кого затронула эта трагедия».

Эндрю Кантер, близкий друг и коллега Линча, назвал его «самым блестящим умом и заботливым человеком, которого я когда-либо знал». Он добавил: «На протяжении почти 25 лет мне посчастливилось работать рядом с человеком, которому не было равных в понимании технологий и бизнеса».

Бывший редактор газеты Sun Дэвид Йелланд назвал смерть Линча «невосполнимой потерей не только для тех, кто его любил, но и для всей страны». Он сказал: «Это величайший британский технологический предприниматель последних десятилетий, семьянин и друг. Обидно, что Майк Линч потерял свою жизнь именно тогда, когда начал ее восстанавливать».

Среди других погибших в результате инцидента на яхте - председатель правления международного банка Morgan Stanley Джонатан Блумер и его жена Джуди, юрист Clifford Chance Крис Морвилло и его жена Неда, а также шеф-повар яхты Рекальдо Томас. В своем заявлении семья Блумеров назвала супругов «невероятными людьми и вдохновением для многих».

У Линча осталась жена Анжела Бакарес, которая была спасена вместе с 14 другими людьми после того, как яхта затонула, и их старшая дочь Эсме. Майк Линч и Анжела Бакарес проживали в Лаудхэм-Холле в Саффолке. Брент Хоберман, соучредитель Lastminute.com, назвал трагедию «душераздирающей», отметив, что Линч еще многое мог сделать для британской технологической индустрии. «Он все еще был в пути, и это судебное дело отбросило его в сторону на десятилетие», - сказал Хоберман в интервью BBC, добавив, что у Линча был „нереализованный потенциал“.

ИТ-аналитик Ричард Холуэй, друживший с Линчем более 25 лет, назвал его «уникальным британским технологическим талантом» в своем сообщении на LinkedIn, выразив сожаление по поводу потенциала, которого Линч мог бы достичь в будущем.

В 1996 году Линч стал одним из основателей технологической компании Autonomy, которая быстро развивалась и была продана Hewlett Packard за 11 миллиардов долларов (8,6 миллиарда фунтов стерлингов) в 2011 году, в результате чего Линч, как считается, заработал 500 миллионов фунтов стерлингов. Однако продажа Autonomy привела к длительному судебному спору. В 2022 году Линч проиграл гражданское дело о мошенничестве против HP в Высоком суде Лондона. На следующий день он был экстрадирован в США в рамках уголовного разбирательства, где ему грозило до 20 лет тюрьмы. Он был оправдан в июне этого года после того, как присяжные признали его невиновным.

Сообщается, что Линч отправился в путешествие на яхте вместе со своей семьей, чтобы отпраздновать обретение свободы. Яхта, названная Bayesian, как полагают, отсылает к теории, лежащей в основе докторской диссертации Линча, и программному обеспечению, лежащему в основе Autonomy. По словам очевидцев, алюминиевая мачта яхты сломалась во время шторма, в результате чего судно потеряло равновесие и затонуло.

Дик Смит, сосед Линча, выразил шок от этой новости, назвав Линча «доступным» и легким в общении, несмотря на его богатство.

Линч родился 16 июня 1965 года в семье медсестры и пожарного и вырос недалеко от Челмсфорда в Эссексе. Его первым компьютером был BBC Micro, который зажег в нем страсть к программированию. Во время учебы в школе Линч «впервые столкнулся с коммерциализацией технологий», когда сконструировал цифровой сэмплер, который мог сэмплировать музыку, а затем продал свои разработки. Он продолжил заниматься технологиями, изучая естественные науки в Кембриджском университете, где однажды досадил своему колледжу, испачкав ковры в своей комнате «припоем».

В Кембридже Линч получил степень доктора философии в области математических вычислений, а затем стал научным сотрудником. В 1991 году он стал одним из основателей компании Cambridge Neurodynamics, специализирующейся на компьютерном обнаружении и распознавании отпечатков пальцев. Пять лет спустя он основал компанию Autonomy, в основе программного обеспечения которой лежал статистический метод, известный как «байесовское умозаключение». Быстрый рост и успех компании Autonomy в конце 1990-х и начале 2000-х годов принесли Линчу несколько наград, в том числе ОВЭ в 2006 году за вклад в развитие британского предпринимательства.

Линч входил в совет директоров BBC в качестве неисполнительного директора, а в 2011 году был назначен членом правительственного совета по науке и технологиям, консультируя тогдашнего премьер-министра Дэвида Кэмерона по вопросам развития искусственного интеллекта. После продажи Autonomy Линч основал технологическую компанию Invoke Capital, которая в 2013 году помогла создать британскую фирму по кибербезопасности Darktrace. До начала этого года Линч занимал место в совете директоров Darktrace.

Представитель Darktrace выразил шок в связи с этой новостью, назвав Линча «активным сторонником» британского технологического сектора и добавив, что «его потеря будет ощутима для многих».

#сша #великобритания #предприниматель #майк линч
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