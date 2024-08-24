Но точных указаний председатель ФРС не дал. Это вызвало положительную реакцию на фондовых рынках, аналитики предполагают снижение ставок на следующем заседании.

Председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что «пришло время» для чиновников рассмотреть вопрос о снижении процентных ставок, однако он не дал никаких указаний на то, как быстро и насколько сильно может снизиться стоимость заимствований.

Выступление Пауэлла было весьма ожидаемым, учитывая, что рост безработицы вызвал опасения относительно устойчивости американской экономики в условиях повышения процентных ставок.

Пауэлл подчеркнул, что Федеральная резервная система уделяет все больше внимания рынку труда, поскольку становится все более уверенной в том, что США преодолевают инфляционный всплеск, начавшийся во время пандемии. Инфляция в США, измеряющая темпы роста цен, снизилась до 2,9% в прошлом месяце, что является самым низким показателем с марта 2021 года.

«Политика нуждается в корректировке», - сказал Пауэлл на конференции в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг, отметив при этом, что сроки и темпы снижения ставок будут определяться данными. Его выступление стало сигналом к смещению акцентов ФРС, которая более двух лет занималась в основном стабилизацией цен.



В отличие от него, глава Банка Англии Эндрю Бейли в своем выступлении заявил, что пока «слишком рано» объявлять о победе над инфляцией в Великобритании, несмотря на недавнее решение Банка о снижении ставок. Он подчеркнул необходимость осторожности, поскольку работа по возвращению инфляции к целевым уровням на устойчивой основе еще не завершена.



В США ФРС с июля прошлого года сохраняет ключевую ставку кредитования на уровне около 5,3% - максимальном за два десятилетия, - сопротивляясь снижению ставок, которое наблюдается в других странах, включая Великобританию. Пауэлл утверждал, что экономика США достаточно сильна, чтобы выдержать такие высокие ставки, указывая на постоянный рост числа рабочих мест, который помог домохозяйствам справиться с ростом цен и повышением стоимости заимствований.



Однако с прошлого года рост числа рабочих мест значительно замедлился, а уровень безработицы вырос до 4,3%, что вызывает опасения, что политика ФРС может сорвать экономический рост и привести к сокращению рабочих мест. Исторически сложилось так, что после большинства предыдущих кампаний по повышению ставок ФРС в США наступали рецессии.



В своей речи Пауэлл признал заметное замедление на рынке труда, заявив, что ФРС «не стремится к дальнейшему охлаждению и не приветствует его». Однако он отверг опасения по поводу надвигающейся рецессии, заявив, что рост безработицы соответствует постепенному замедлению найма, а не внезапному всплеску сокращений рабочих мест.

«Есть все основания полагать, что экономика вернется к 2%-ной инфляции при сохранении сильного рынка труда», - сказал Пауэлл, добавив, что „пандемическая экономика“ оказалась „не похожей ни на одну другую“.



Фондовые рынки положительно отреагировали на комментарии Пауэлла: индексы Dow, S&P 500 и Nasdaq выросли более чем на 0,5%. По мнению аналитиков, речь Пауэлла позволяет говорить о том, что на следующем заседании ФРС снизит ставки как минимум на 0,25 процентного пункта, как ожидается в настоящее время, а возможно, и больше.



«Отсутствие конкретных указаний говорит о том, что Пауэлл держит свои возможности открытыми», - сказал после выступления Стивен Браун, заместитель главного североамериканского экономиста Capital Economics.