Председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что «пришло время» для чиновников рассмотреть вопрос о снижении процентных ставок, однако он не дал никаких указаний на то, как быстро и насколько сильно может снизиться стоимость заимствований.
Выступление Пауэлла было весьма ожидаемым, учитывая, что рост безработицы вызвал опасения относительно устойчивости американской экономики в условиях повышения процентных ставок.
Пауэлл подчеркнул, что Федеральная резервная система уделяет все больше внимания рынку труда, поскольку становится все более уверенной в том, что США преодолевают инфляционный всплеск, начавшийся во время пандемии. Инфляция в США, измеряющая темпы роста цен, снизилась до 2,9% в прошлом месяце, что является самым низким показателем с марта 2021 года.
«Политика нуждается в корректировке», - сказал Пауэлл на конференции в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг, отметив при этом, что сроки и темпы снижения ставок будут определяться данными. Его выступление стало сигналом к смещению акцентов ФРС, которая более двух лет занималась в основном стабилизацией цен.
В отличие от него, глава Банка Англии Эндрю Бейли в своем выступлении заявил, что пока «слишком рано» объявлять о победе над инфляцией в Великобритании, несмотря на недавнее решение Банка о снижении ставок. Он подчеркнул необходимость осторожности, поскольку работа по возвращению инфляции к целевым уровням на устойчивой основе еще не завершена.
В США ФРС с июля прошлого года сохраняет ключевую ставку кредитования на уровне около 5,3% - максимальном за два десятилетия, - сопротивляясь снижению ставок, которое наблюдается в других странах, включая Великобританию. Пауэлл утверждал, что экономика США достаточно сильна, чтобы выдержать такие высокие ставки, указывая на постоянный рост числа рабочих мест, который помог домохозяйствам справиться с ростом цен и повышением стоимости заимствований.
Однако с прошлого года рост числа рабочих мест значительно замедлился, а уровень безработицы вырос до 4,3%, что вызывает опасения, что политика ФРС может сорвать экономический рост и привести к сокращению рабочих мест. Исторически сложилось так, что после большинства предыдущих кампаний по повышению ставок ФРС в США наступали рецессии.
В своей речи Пауэлл признал заметное замедление на рынке труда, заявив, что ФРС «не стремится к дальнейшему охлаждению и не приветствует его». Однако он отверг опасения по поводу надвигающейся рецессии, заявив, что рост безработицы соответствует постепенному замедлению найма, а не внезапному всплеску сокращений рабочих мест.
«Есть все основания полагать, что экономика вернется к 2%-ной инфляции при сохранении сильного рынка труда», - сказал Пауэлл, добавив, что „пандемическая экономика“ оказалась „не похожей ни на одну другую“.
Фондовые рынки положительно отреагировали на комментарии Пауэлла: индексы Dow, S&P 500 и Nasdaq выросли более чем на 0,5%. По мнению аналитиков, речь Пауэлла позволяет говорить о том, что на следующем заседании ФРС снизит ставки как минимум на 0,25 процентного пункта, как ожидается в настоящее время, а возможно, и больше.
«Отсутствие конкретных указаний говорит о том, что Пауэлл держит свои возможности открытыми», - сказал после выступления Стивен Браун, заместитель главного североамериканского экономиста Capital Economics.