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AKXALA
Кампании Камалы Харрис не хватает деталей, но это только помогло ей преобразить гонку
Камала Харрис начала свою президентскую кампанию с хорошо срежиссированного и энергичного национального съезда. Ее стратегия подразумевает позиционирование себя как кандидата перемен, с акцентом на прогресс и намерением наметить новый путь вперед.

С тех пор как Камала Харрис начала свою президентскую кампанию, темп гонки стал непохожим на все, что можно увидеть в современной американской политике, - от застоя до полного разгона. За этот короткий период демократы организовали хорошо срежиссированный национальный съезд, наполненный отточенными рекламными роликами, политическими мероприятиями и музыкальными выступлениями в поддержку нового кандидата. В результате была продемонстрирована способность партии работать в условиях сильного давления.

За четыре дня, проведенных в Чикаго и на многочисленных предвыборных митингах, вырисовываются основные элементы стратегии Харрис. Удивительно, но она позиционирует себя как кандидат перемен, несмотря на то, что провела три с половиной года на посту вице-президента. В своей речи на съезде она подчеркнула свое желание «наметить новый путь вперед».

Такой подход, похоже, вызван необходимостью, поскольку демократические страны по всему миру сталкиваются с недовольством избирателей. В условиях, когда экономика все еще восстанавливается после пандемии COVID-19 и растет напряженность в связи с иммиграцией, действующие политики сталкиваются с недовольными избирателями, что наблюдается в таких странах, как Канада, Великобритания, Германия и Индия. Ожидалось, что президент Джо Байден столкнется с аналогичными проблемами, если продолжит свою попытку переизбраться.

Биография и личная история Харрис представляют собой резкий контраст как с нынешним президентом, так и с ее соперником-республиканцем. Выступая против бывшего президента, который претендует на роль кандидата перемен, Харрис предлагает иное видение будущего, делая упор на прогресс, а не на прошлое.

Несмотря на это, Харрис в основном избегает подробного описания своих планов на президентский пост. Она говорит о единстве, уменьшении раскола, укреплении экономики и решении проблемы репродуктивных прав, но ее платформа остается расплывчатой. Эта расплывчатость может сработать в ее пользу, позволив различным демократическим фракциям проецировать свои надежды и приоритеты на ее кандидатуру. Сохраняя такую широкую привлекательность, она потенциально может сохранить единство всех этих групп по мере приближения выборов.

Однако эта стратегия не лишена рисков. Хотя некоторые демократы ценят широкое обращение, другие, включая лидеров профсоюзов, борцов за климат и защитников гражданских прав, выразили надежду, что она сосредоточится на их конкретных проблемах. Республиканцы, напротив, используют отсутствие конкретики, утверждая, что она скрывает более либеральную повестку дня. Харрис избегала широких пресс-конференций и интервью, которые могли бы призвать ее к ответу за ее прошлые позиции или потребовать более подробных политических предложений.

Тем не менее, в ходе ее кампании появились некоторые конкретные политические идеи, включая налоговый кредит в размере 25 000 долларов для тех, кто впервые покупает жилье, меры по снижению стоимости рецептурных лекарств и поддержку двухпартийного иммиграционного законодательства. Харрис также намерена добиваться принятия федерального закона, гарантирующего право на аборт по всей стране.

Для некоторых демократов этих предложений недостаточно, и они хотят получить больше ясности о ее планах. Однако другие видят потенциальную выгоду в кампании, которая апеллирует больше к эмоциям, чем к конкретной политике, подобно успешной кампании Барака Обамы в 2008 году, основанной на надежде и переменах.

Акцент кампании Харрис на поп-культуре с выступлениями таких знаменитостей, как Пинк, Стиви Уандер и Лил Джон, предполагает стратегию, направленную на создание культурного движения, а не просто политической кампании. Будет ли этот подход эффективным, еще предстоит выяснить, но он определенно зарядил энергией Демократическую партию и вернул ее в борьбу по мере приближения решающих последних месяцев избирательного сезона.

#сша #выборы 2024 в сша #камала харрис
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