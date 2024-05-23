Ирландия, Норвегия и Испания официально признали Палестину как суверенное государство. Израиль отреагировал резко, отзывая своих послов из всех трех стран. ХАМАС и Палестинская администрация приветствуют это признание.

Правительства Ирландии, Норвегии и Испании недавно заявили о своем официальном признании Палестины в качестве суверенного государства, которое вступит в силу 28 мая. Это решение, как заявили правительства Испании и Ирландии, не направлено на выражение оппозиции Израилю или поддержки ХАМАС, а скорее на укрепление мира в регионе.

реклама

Израиль отреагировал на это событие с резким неодобрением, предупредив, что такой шаг может усугубить нестабильность в регионе. В ответ Израиль отозвал своих послов из всех трех стран. Признание приветствовали как ХАМАС, так и Палестинская администрация.

Первой об этом объявила Норвегия, скоординировав свои действия с двумя другими странами. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что этот шаг является инвестицией в единственное жизнеспособное решение, которое может обеспечить прочный мир на Ближнем Востоке, имея в виду решение о двух государствах, которое предусматривает мирное сосуществование израильского и палестинского государств.

Вслед за Норвегией о своем признании Палестины заявили Ирландия и Испания. Министр иностранных дел Ирландии Мишель Мартин заявил о безоговорочной поддержке равных прав палестинского и израильского народов на безопасность, достоинство и самоопределение. Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис позже пояснил, что ХАМАС не представляет палестинский народ и что решение о признании Палестины направлено на содействие мирному будущему.

Вторя г-ну Харрису, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что решение не направлено против Израиля или еврейского народа, а также не в пользу ХАМАС. Он подчеркнул, что признание не направлено против кого-либо, а скорее в пользу мира и сосуществования.

В ответ на эти заявления министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац приказал немедленно вернуть израильских послов из всех трех стран для консультаций. Он предупредил о серьезных последствиях и заявил, что Израиль не будет хранить молчание по этому вопросу.

Движение ХАМАС, которое в настоящее время контролирует Газу и ведет войну с Израилем, заявило, что эти заявления ознаменуют поворотный момент в международной позиции по палестинскому вопросу. Бассем Наим, высокопоставленный деятель ХАМАС, объяснил этот шаг мужественным сопротивлением палестинского народа. Палестинская администрация, контролирующий часть Западного берега, похвалила Норвегию, Испанию и Ирландию за их непоколебимую приверженность делу обеспечения давно назревшей справедливости для палестинского народа.