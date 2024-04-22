Сенатор Шеррод Браун требует запретить импорт китайских электромобилей в США, из-за риска для национальной безопасности и угрозы для американской автомобильной промышленности.

Сенатор Шеррод Браун, председатель банковского комитета Сената, решительно выступил за то, чтобы президент Джо Байден запретил импорт электромобилей (EV) китайского производства в Соединенные Штаты. Он утверждает, что эти автомобили представляют значительную угрозу для американской автомобильной промышленности. Высказывания сенатора Брауна - это самая решительная позиция, занятая любым американским законодателем по этому вопросу: другие также предлагают ввести жесткие тарифы, чтобы заблокировать ввоз китайских электромобилей в страну.

В феврале Белый дом начал расследование, чтобы оценить, представляют ли китайские автомобили риск для национальной безопасности, на фоне опасений, что автомобили китайского производства могут скомпрометировать конфиденциальные данные об американской инфраструктуре и гражданах. Президент Байден выразил решимость не позволить Китаю наводнить американский рынок своими автомобилями, ссылаясь на потенциальные риски для национальной безопасности.



Китай, крупнейший в мире производитель автомобилей и ключевой игрок на мировом автомобильном рынке, ведет конкурентную борьбу с Японией за доминирование в экспорте автомобилей. Однако присутствие китайских автомобилей на американских дорогах остается минимальным из-за огромного тарифа в 27,5 %, наложенного на эти транспортные средства.



Во время недавнего визита в Китай министр финансов США Джанет Йеллен предостерегла Пекин от повторения "китайского шока" начала 2000-х годов, подчеркнув приверженность Америки справедливой торговой практике. В ответ заместитель министра финансов Китая выразил обеспокоенность по поводу торговых и инвестиционных ограничений США, подчеркнув конкурентные преимущества Китая с точки зрения размера рынка, промышленной инфраструктуры и человеческих ресурсов.



В другом случае крупнейшие американские авиакомпании призвали администрацию Байдена приостановить выдачу разрешений на новые рейсы между США и Китаем, ссылаясь на предполагаемую антиконкурентную политику Китая, которая ставит американских перевозчиков в невыгодное положение.



Продолжающаяся торговая напряженность между США и Китаем, которая переросла в торговую войну в 2018 году при администрации Трампа, сохраняется. Президент Байден в основном сохранил тарифы, введенные его предшественником, что способствовало снижению двусторонней торговли между двумя странами.