Министр иностранных дел Великобритании, лорд Кэмерон, призывает Израиль проявить сдержанность после ракетной атаки Ирана, подчеркивая важность предотвращения дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке и урегулирования ситуации в Газе.

Министр иностранных дел лорд Кэмерон призвал Израиль проявить сдержанность в ответ на недавнюю ракетную атаку Ирана и атаку беспилотников, подчеркнув важность предотвращения дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

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Лорд Кэмерон, выступая перед журналистами в Иерусалиме, подчеркнул, что Израилю необходимо действовать таким образом, чтобы свести к минимуму эскалацию и в то же время продемонстрировать стратегическую дальновидность.

Он подтвердил солидарность Великобритании с Израилем в связи с нападением и подчеркнул важность переориентации усилий на урегулирование ситуации в Газе, включая освобождение заложников и содействие гуманитарной помощи.

Кроме того, лорд Кэмерон выступит за скоординированные санкции против Ирана во время встречи министров стран G7 в Италии. Он обвинил Иран в разжигании нестабильности на Ближнем Востоке и подчеркнул необходимость единого послания G7 для эффективного реагирования на действия Ирана.

Визит лорда Кэмерона в Израиль направлен на демонстрацию поддержки и солидарности, но также является дипломатической попыткой предостеречь от любой значительной эскалации, которая может еще больше дестабилизировать регион.