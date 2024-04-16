Экономика Китая начала 2024 год с ростом ВВП в 5,3%, превысив ожидания. Однако розничные продажи снизились, а инвестиции в недвижимость также уменьшились, указывая на проблемы в этом секторе. Кризис в рынке недвижимости усилился, вызывая растущие финансовые риски.

Экономика Китая превзошла ожидания, продемонстрировав уверенное начало года, несмотря на углубление проблем в секторе недвижимости.

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Официальные данные свидетельствуют о росте валового внутреннего продукта (ВВП) на 5,3% в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что превзошло прогнозы о замедлении роста на 4,6%. Ранее Пекин установил амбициозный целевой показатель ежегодного роста "около 5 %".



Однако рост розничных продаж в первом квартале, важнейший показатель потребительского доверия, снизился до 3,1 %, что указывает на необходимость участия домохозяйств для достижения целевого показателя роста. Одновременно с этим, инвестиции в недвижимость сократились на 9,5 %, что подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются китайские компании, занимающиеся недвижимостью.



Эти события происходят на фоне продолжающегося кризиса на рынке недвижимости, поскольку, по данным Международного валютного фонда (МВФ), сектор недвижимости составляет около 20 % экономики страны. В марте цены на новое жилье зафиксировали самое резкое падение за последние восемь лет.



Кризис усилился, когда в январе гонконгский суд принудил гиганта недвижимости Evergrande к ликвидации, а другие застройщики, такие как Country Garden и Shimao, столкнулись с аналогичными проблемами. Недавно агентство Fitch понизило прогноз по Китаю, ссылаясь на растущие финансовые риски на фоне экономических трудностей.



В 2023 году экономика Китая выросла на 5,2 %, о чем было объявлено на ежегодном собрании китайских лидеров в марте. В то время как в Китае на протяжении десятилетий наблюдался значительный экономический рост, при котором ВВП составлял в среднем почти 10 % в год, недавние проблемы указывают на изменение ситуации.