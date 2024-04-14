Британские истребители перехватили и уничтожили несколько иранских беспилотников, запущенных в Израиль. Британия подтвердила свою поддержку Израилю в обеспечении безопасности и обещает работать над деэскалацией ситуации. Несмотря на массовость, большинство иранских БПЛА и ракет было сбито.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил, что британские истребители перехватили и уничтожили несколько беспилотников, запущенных в Израиль из Ирана. Это первая прямая атака Ирана на израильскую территорию, которую Великобритания, наряду с другими странами, включая США, помогла отразить.





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Министерство обороны (МО) заявило, что дополнительные истребители Королевских ВВС (RAF) были развернуты над Ираком и Сирией, а не над Израилем. Премьер-министр, осудивший "безрассудную атаку" Ирана, встретится в воскресенье с лидерами стран G7 для дальнейшего обсуждения ситуации.

Сунак подчеркнул потенциальную региональную нестабильность, которая могла бы возникнуть в случае успешного нападения Ирана на Израиль. Однако он не предоставил конкретных данных о том, сколько беспилотников было перехвачено британскими силами.



Ранее RAF перехватывали ударные беспилотники в воздушном пространстве Сирии и Ирака в рамках операции "Шейдер" против группировки "Исламское государство". Министерство обороны не сообщило о количестве находившихся в воздухе самолетов RAF Typhoon, но заверило, что RAF будут защищаться от "любых воздушных атак в пределах досягаемости" своих операций в регионе.

Иран нанес ответный удар по Израилю сотнями беспилотников и крылатых ракет в течение ночи с субботы на воскресенье. Израильские военные при содействии других стран перехватили большинство этих атак, причем часть состоялась за пределами воздушного пространства Израиля.



Президент США Байден подтвердил, что американские военные помогли Израилю сбить "почти все" иранские беспилотники и ракеты. Иордания также помогла нейтрализовать некоторые из иранских беспилотников, согласно источникам безопасности, цитируемым Reuters.



Сунак выразил убеждение, что Иран намерен вызвать беспорядки и дестабилизировать ситуацию в своем регионе. Он подтвердил неизменную приверженность Великобритании делу обеспечения безопасности Израиля и всего региона и призвал к здравому смыслу. Он заявил: "Мы будем работать с нашими союзниками над деэскалацией ситуации, и я с нетерпением жду возможности выступить перед лидерами G7 сегодня днем".

Атаки Ирана последовали за обещанием Тегерана отомстить за удар по его консульству в Сирии 1 апреля, в результате которого погибли семь офицеров Корпуса стражей исламской революции, включая одного высокопоставленного командира. Иран возложил ответственность за нападение на Израиль, но Израиль не подтвердил и не опроверг эти обвинения.



Лидер лейбористов, сэр Кейр Стармер выразил поддержку всем действиям, направленным на восстановление мира и предотвращение более широкого регионального конфликта. Он раскритиковал "решение Ирана подвергнуть израильтян этим неприемлемым атакам" и выразил сожаление, что Иран снова выбрал опасный путь, несмотря на единый призыв международного сообщества к сдержанности.

Теневой министр внутренних дел Иветт Купер заявила, что в связи с "серьезностью" и "реальными опасениями по поводу потенциальной эскалации" лейбористы хотят услышать премьер-министра в парламенте в понедельник.



Депутат-консерватор Тобиас Эллвуд, бывший председатель комитета по обороне Палаты общин, заявил в эфире BBC Breakfast, что Британия встанет на сторону Израиля, чтобы защитить свою территорию в случае нападения государства на государство. Однако он предупредил, что союзники будут призывать Израиль тщательно продумать свой ответ, чтобы избежать эскалации ситуации в более широкую региональную войну, в которую могут быть вовлечены Соединенные Штаты, союзник Израиля.