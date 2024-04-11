Премьер-министр Индии Нарендра Моди призывает к скорому разрешению пограничных споров с Китаем и подчеркивает важность отношений с Китаем. Оппозиция обвиняет его в игнорировании китайских вторжений.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнул настоятельную необходимость скорейшего разрешения пограничных споров между Индией и Китаем для укрепления двусторонних отношений. Две страны имеют общую границу протяженностью 3440 км (2100 миль) в Гималаях, которая постоянно вызывает напряженность.

Это утверждение было сделано во время необычной беседы с журналом Newsweek. Оппозиционные группы регулярно обвиняют его в том, что он не обращает внимания на предполагаемые китайские вторжения на границе.

На протяжении всего своего почти десятилетнего срока г-н Моди общался с прессой в ограниченном количестве и не провел ни одной пресс-конференции внутри Индии. Однако незадолго до начала всеобщих выборов в Индии он пообщался с тремя СМИ - индийскими Thanthi TV и Assam Tribune, а также американским изданием Newsweek.



В последнем интервью г-н Моди не стал напрямую отвечать на утверждения оппозиционных партий о том, что Китай захватил значительные участки индийской территории. Вместо этого он подчеркнул важность отношений Индии с Китаем.



Он заявил, что мирные отношения между двумя странами необходимы для всего региона и мира. Он выразил уверенность, что благодаря позитивному и конструктивному двустороннему взаимодействию на дипломатическом и военном уровнях мир и спокойствие на границах могут быть восстановлены и сохранены.



Он подчеркнул необходимость скорейшего урегулирования затянувшейся ситуации на границах для нормализации двустороннего взаимодействия. Он также обсудил конкуренцию Индии с Китаем в качестве производственного центра. В последнее время такие транснациональные компании, как Apple, Boeing и Tesla, рассматривают возможность создания производственных мощностей в Индии или увеличения объемов закупок в этой стране.



Г-н Моди вместе с министром внутренних дел Амитом Шахом ранее опровергли утверждения о том, что Китай захватил какую-либо индийскую территорию. Однако главная оппозиция Индии утверждает, что отказ правительства от обвинения Китая осложняет способность Индии бороться с "незаконными посягательствами" Китая.

