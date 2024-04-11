Между Байденом и Кисидой обсуждались вопросы обороны и потенциальные конфликты в Индо-Тихоокеанском регионе и других частях мира.

Во время недавнего визита в Вашингтон президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещали расширить сотрудничество в области обороны в ответ на потенциальные угрозы со стороны Китая. Это включает в себя планы по созданию более широкой сети противовоздушной обороны, в которой также будет участвовать Австралия.

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Кроме того, Байден объявил, что японский астронавт примет участие в программе НАСА "Артемида", целью которой является возвращение людей на Луну. Этот астронавт станет первым неамериканцем, ступившим на лунную поверхность.

Байден, выступая из Розового сада Белого дома во время государственного визита Кисиды, назвал эти соглашения самым существенным обновлением их альянса за все время его существования.

Лидеры провели около двух часов, обсуждая вопросы обороны в Индо-Тихоокеанском регионе, а также продолжающиеся конфликты на Украине и в Газе. Кисида выделил Северную Корею, Тайвань и Китай как ключевые темы их беседы.

Кисида решительно высказался против любых односторонних попыток насильственного изменения статус-кво, заявив, что такие действия абсолютно неприемлемы. Он также провел параллель между действиями России на Украине и потенциальными будущими конфликтами в Восточной Азии.

В рамках достигнутых договоренностей Байден заявил, что американские военные сформируют совместную с Японией командную структуру. Союзники также планируют создать совместную с Австралией сеть противовоздушной и противоракетной обороны в регионе и провести трехсторонние военные учения с силами Великобритании.

Что касается освоения космоса, то США разрешат двум японским астронавтам участвовать в миссиях НАСА "Артемида", что в конечном итоге позволит японскому астронавту стать первым неамериканцем, высадившимся на Луну.