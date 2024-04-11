Цены в США растут быстрее ожидаемого. Рост обусловлен увеличением расходов на топливо, жилье, питание и одежду, что может привести к дальнейшему повышению процентных ставок.

В прошлом месяце потребительские цены в США росли быстрее, чем ожидалось, что свидетельствует о замедлении темпов борьбы с инфляцией. По данным Министерства труда США, в марте цены выросли на 3,5% относительно того же месяца прошлого года, по сравнению с 3,2% в феврале. Рост цен был обусловлен увеличением расходов на топливо, жилье, питание и одежду. Аналитики предупреждают, что отсутствие прогресса может вынудить центральный банк США поддерживать более высокие процентные ставки в течение длительного периода времени. Повышение процентных ставок стабилизирует цены, делая заимствования для расширения бизнеса и других расходов более дорогостоящими. Теоретически это замедляет экономику и ослабляет давление, которое приводит к росту цен.

Однако в настоящее время ключевая процентная ставка Федеральной резервной системы США находится на самом высоком уровне за последние два десятилетия - в диапазоне от 5,25 до 5,5 %. Аналитики ожидали, что банк начнет снижать стоимость заимствований в этом году, учитывая, что уровень инфляции, измеряющий скорость роста цен, значительно снизился после достижения 9,1% в 2022 году.

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Тем не менее, последние экономические данные, в том числе данные о создании новых рабочих мест, опубликованные на прошлой неделе, поставили под сомнение сроки такого сокращения. Аналитики, которые первоначально ожидали снижения ставки уже в марте, быстро пересмотрели свои прогнозы, и многие из них теперь не ожидают снижения ставки до конца лета, а некоторые даже считают, что банк может подождать до следующего года.