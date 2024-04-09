TSMC расширяет свое присутствие в США, построив третью фабрику в Аризоне. Правительство США предоставит субсидии и кредиты в поддержку инициативы. Разногласия между США и Китаем в сфере экономической политики остаются неизменными.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), ведущий производитель микросхем, согласился расширить свое присутствие в США, построив третью фабрику в Аризоне. Это решение увеличивает общий объем инвестиций TSMC в США с 40 до 65 миллиардов долларов.

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Правительство США пообещало выделить 6,6 миллиарда долларов в виде субсидий и 5 миллиардов долларов в виде потенциальных кредитов для поддержки этой инициативы, направленной на развитие отечественного производства полупроводников и снижение зависимости от азиатских поставщиков, в частности Тайваня.



Признавая стратегическую важность производства полупроводников, правительство США выделило значительные средства на стимулирование роста отрасли. Предполагается, что эти инвестиции позволят значительно увеличить долю Америки в производстве современных микросхем, стремясь к 2030 году довести ее примерно до 20 %.



Лори Локасио, заместитель министра торговли по стандартам и технологиям, назвал поддержку TSMC поворотным моментом, который укрепит лидерство страны в цифровой экономике.



Компания TSMC, мировой лидер в производстве полупроводников, изначально объявила о планах строительства своего первого завода в США в 2020 году. Строительство этого предприятия уже ведется, а еще одна фабрика должна начать производство чипов к 2028 году. Недавно объявленная третья фабрика, по прогнозам, начнет работу к концу десятилетия.



Ожидается, что расширение деятельности TSMC в США приведет к созданию тысяч высокотехнологичных рабочих мест, как прямых, так и косвенных. Однако такие проблемы, как нехватка рабочей силы и неопределенность в отношении государственных стимулов, привели к задержке сроков производства.



Между тем, на фоне усилий по разрядке напряженности в отношениях между США и Китаем, министр финансов США Джанет Йеллен недавно посетила Китай. Хотя Йеллен отметила некоторые улучшения в двусторонних отношениях, она выразила обеспокоенность экономической политикой Пекина, в частности поддержкой таких отраслей, как производство электромобилей и солнечных батарей.

Несмотря на попытки улучшить отношения, между двумя странами сохраняются фундаментальные разногласия в области торговли и экономической практики.



В целом, хотя переговоры между Йеллен и китайскими чиновниками направлены на улучшение двусторонних отношений, основная напряженность и восприятие экономической политики остаются в значительной степени неизменными.