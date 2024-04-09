В Гонконге была раскрыта крупнейшая операция по контрабанде золота, изъятые 146 кг золота, спрятанного в деталях машин. Подозревается преступный синдикат, использующий контрабанду для избежания налогов в Японии.

Власти Гонконга раскрыли крупнейшую в своей истории операцию по контрабанде золота, изъяв 146 кг золота, ловко спрятанного в деталях машин. Стоимость груза оценивается более чем в 10 миллионов долларов (8 миллионов фунтов стерлингов), и он был перехвачен на пути в Японию в прошлом месяце.

31-летний человек был задержан и впоследствии отпущен под залог, пока продолжается расследование. Контрабанда - серьезное уголовное преступление в Гонконге - карается тюремным заключением сроком до семи лет.

Таможенники обнаружили контрабанду во время плановой проверки двух воздушных компрессоров, которые планировалось отправить в Японию 27 марта.

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Компрессоры вызвали подозрение из-за их ненормальной текстуры и веса. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что компрессоры были наполнены золотом, искусно отлитым и замаскированным под шестеренки, винты и сердечники двигателей.



Власти подозревают, что к делу причастен преступный синдикат, стремящийся избежать налогов в Японии путем контрабанды золота таким способом. Гонконг, являющийся крупным мировым центром торговли золотом, стал свидетелем резкого роста цен на золото на фоне продолжающейся геополитической неопределенности.