Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
AKXALA
Израиль заявляет, что откроет новые маршруты доставки помощи в Газу
Израиль разрешил открыть два гуманитарных прохода в Газу для доставки помощи. Это решение также следует за просьбой президента США принять меры по предотвращению жертв и облегчению гуманитарных страданий в регионе.

реклама

Израиль дал разрешение на создание двух гуманитарных проходов в Газу, чтобы облегчить доставку помощи в регион.

реклама

Было разрешено вновь открыть ворота Эрез на севере Газы, которые были закрыты с начала конфликта, и открыть порт Ашдод для гуманитарных грузов.

Кроме того, через КПП Керем-Шалом будет разрешено ввозить в Газу все больше помощи из Иордании.

Это решение последовало за беседой президента США Джо Байдена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которой Байден подчеркнул необходимость принятия Израилем мер по предотвращению жертв среди гражданского населения и облегчению гуманитарных страданий, если он хочет сохранить поддержку США.

Этот шаг представляет собой значительный отход в политике США, впервые Вашингтон попытался использовать американскую помощь в качестве рычага влияния на ход конфликта в Газе.

Решение было принято после того, как семь сотрудников Всемирной центральной кухни погибли в результате израильского авиаудара по Газе. Конвой, в котором они ехали, разгрузив более 100 тонн продовольствия, попал под израильский удар, что привело к жертвам.

Израильские военные выразили сожаление в связи с инцидентом, назвав его трагической ошибкой, и пообещали провести тщательное расследование.

Совет национальной безопасности США приветствовал заявление Израиля, подчеркнув необходимость быстрой и полной реализации мер по защите невинных гражданских лиц и гуманитарных работников.

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил об изменении политики США, если Израиль не проведет реформы.

Возобновление работы ворот Эрез имеет особое значение, поскольку ранее министр иностранных дел Израиля объявил о прекращении контактов между Израилем и Газой.

Еще одним событием стало то, что бывший президент США Дональд Трамп призвал Израиль завершить операции в Газе для достижения мира. Признавая проблемы Израиля в сфере PR, он подчеркнул, что Израилю необходимо завершить поставленные задачи.

На фоне эскалации напряженности в отношениях с Ираном Израиль усилил оборонительные меры, в том числе активизировал резервистов и приостановил отпуска для боевых подразделений. Продолжающийся конфликт нанес значительный ущерб сектору Газа, сообщается о тысячах жертв.

#израиль #газа #джо байден
+
Написать комментарий (0)
McDonald's выкупит все свои израильские рестораны
Израиль готовится к ответу Тегерана после авиаудара по Дамаску
Израиль использовал ИИ для идентификации 37 000 целей ХАМАС
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

КБ «Рубин» показал уникальную подводную лодку «Амур e600»
12
Российские военные отразили порядка 20 украинских контратак на различных направлениях
+
Эксперт по безопасности считает, что ИИ положит конец человечеству с вероятностью в 99,999999%
17
ВС РФ поразили крупный логистический узел ВСУ в Харьковской области
+
Разработчикам приложений предстоит адаптация под российские ОС
+
ВМС США создают высокоэффективное сверхвысокочастотное оружие против дронов
+
Пресс-служба РЖД объявила о завершении реконструкции станции БАМ и Транссиба – Пурикан
+
Концерн Калашников представил новый разведывательный беспилотник СКАТ 350М
+
TSMC остановил производство после землетрясения магнитудой 7,4 балла произошедшего на Тайване
+
Российский дрон «Хруст» может работать в зоне радиационного заражения и химических аварий
+
OnePlus представила AI Eraser, который выйдет в этом месяце
+
Россия готовится к запуску своей версии Starlink
1
На Украине снова "пересчитали", сколько высокоточных крылатых ракет осталось у России
3
Эксперт заявил о значительном превосходстве систем ИИ на российских дронах над аналогами ВСУ
+
Qualcomm заявила, что ее процессор Snapdragon X Elite уничтожит Intel Meteor Lake
1
Появилась информация, намекающая на выпуск доступных смартфонов Samsung Fan Edition
+
Раздача токена W превращает криптопротокол Wormhole в ДАО стоимостью в миллиард долларов
+
Microsoft вынуждает пользователей приобрести Word, удаляя бесплатный WordPad из Windows 11
7
Новые сведения о боевике Senua’s Saga: Hellblade II: отсутствие загрузочных экранов, потрясающий звук и 30 кадров/с на консолях Xbox Series
+
PowerColor представила белую видеокарту Radeon RX 7800 XT Hellhound Sakura
+

Популярные статьи

Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
183
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 6
11
Китай приступает к серийному производству 5-нм кристаллов
13
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
208
Изготавливаю оригинальную подсветку для клавиатуры на основе палочек от мороженого
63
Как разработчики игры Смута воюют с интернет-троллями
52
Землетрясение на Тайване: что известно на данный момент и что может произойти дальше
+
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
2
Байден обеспокоился позицией Китая по СВО
1
Как Nvidia воздействует на индустрию технологий и почему покупатель выбирает её продукцию
60

Сейчас обсуждают

Vorvort
14:58
Не нормально. За прирост 10-15% fps и цена должна быть выше на столько же.
Как Nvidia воздействует на индустрию технологий и почему покупатель выбирает её
Mosga
14:57
И как вы предлагаете сокращать? Если понижать зарплату, будут больше взятки брать чтобы компенсировать. Если повышать, чтобы меньше взятки брали - вы опять будете недовольны. А бороться с тем чтобы н...
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис был ранен ножом после встречи с местными жителями
Александр Шевцов
14:56
У ГА ГА. Показал только в заглавии ? Идиотокритино мозгов жопупудра. У ГА ГА ГА ГА ГА ГА
КБ «Рубин» показал уникальную подводную лодку «Амур e600»
daimos
14:56
MAG A1250GL PCIE5 230$ рекомендованная цена в штатах
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
Vorvort
14:45
Список есть в шапке темы по Radeon 7000, могу и сюда скопировать, чтобы читатели могли выбрать игру, где у них будет высокий fps на Radeon 7900XTX. "15 проектов, где 7900XTX была на равных или минимал...
Как Nvidia воздействует на индустрию технологий и почему покупатель выбирает её
Вадим (Nvidia Hater)
14:43
Сегодня срача нет
Как Nvidia воздействует на индустрию технологий и почему покупатель выбирает её
Вадим (Nvidia Hater)
14:42
Я и был (только дебил то ты (доходило до тебя как до жирафа)-но то опустим).Только не минусил я его с двух акков.там по 60 минусов -эт сколько же акков надо.И с чего вдруг третий -как был ок -так и ос...
Как Nvidia воздействует на индустрию технологий и почему покупатель выбирает её
swr5
14:42
Каспер тоже тормозит систему. Браузер нужно юзать правильный с нужными расширениями и думать куда ходишь тогда будет всё нормально. Лет 15 уже никаких вирусов вживую не видел, а Дефендер - это зло в к...
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 6
Легенда
14:41
у меня уже бошка кипит.
Стоит ли подбирать процессор под видеокарту, и почему сборка игрового ПК не должна быть экономной
Дмитрий Солодовников
14:41
Здесь уже такие размеры, что подходят к технологическому пределу кремния, как материала для микросхем.
Китай приступает к серийному производству 5-нм кристаллов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем