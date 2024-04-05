Израиль разрешил открыть два гуманитарных прохода в Газу для доставки помощи. Это решение также следует за просьбой президента США принять меры по предотвращению жертв и облегчению гуманитарных страданий в регионе.

Израиль дал разрешение на создание двух гуманитарных проходов в Газу, чтобы облегчить доставку помощи в регион.

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Было разрешено вновь открыть ворота Эрез на севере Газы, которые были закрыты с начала конфликта, и открыть порт Ашдод для гуманитарных грузов.

Кроме того, через КПП Керем-Шалом будет разрешено ввозить в Газу все больше помощи из Иордании.

Это решение последовало за беседой президента США Джо Байдена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которой Байден подчеркнул необходимость принятия Израилем мер по предотвращению жертв среди гражданского населения и облегчению гуманитарных страданий, если он хочет сохранить поддержку США.

Этот шаг представляет собой значительный отход в политике США, впервые Вашингтон попытался использовать американскую помощь в качестве рычага влияния на ход конфликта в Газе.

Решение было принято после того, как семь сотрудников Всемирной центральной кухни погибли в результате израильского авиаудара по Газе. Конвой, в котором они ехали, разгрузив более 100 тонн продовольствия, попал под израильский удар, что привело к жертвам.

Израильские военные выразили сожаление в связи с инцидентом, назвав его трагической ошибкой, и пообещали провести тщательное расследование.

Совет национальной безопасности США приветствовал заявление Израиля, подчеркнув необходимость быстрой и полной реализации мер по защите невинных гражданских лиц и гуманитарных работников.

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил об изменении политики США, если Израиль не проведет реформы.

Возобновление работы ворот Эрез имеет особое значение, поскольку ранее министр иностранных дел Израиля объявил о прекращении контактов между Израилем и Газой.

Еще одним событием стало то, что бывший президент США Дональд Трамп призвал Израиль завершить операции в Газе для достижения мира. Признавая проблемы Израиля в сфере PR, он подчеркнул, что Израилю необходимо завершить поставленные задачи.

На фоне эскалации напряженности в отношениях с Ираном Израиль усилил оборонительные меры, в том числе активизировал резервистов и приостановил отпуска для боевых подразделений. Продолжающийся конфликт нанес значительный ущерб сектору Газа, сообщается о тысячах жертв.