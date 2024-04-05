McDonald's планирует выкупить все свои рестораны в Израиле после бойкота бренда на фоне конфликта с Хамасом. Компания достигла соглашения с франчайзером Alonyal о приобретении 225 точек по всей стране. Однако финансовые условия сделки не раскрыты.

Гигант индустрии быстрого питания McDonald's объявил о планах выкупить все свои рестораны в Израиле после бойкота бренда на фоне конфликта между Израилем и Хамасом.

Компания достигла соглашения с франчайзером Alonyal о приобретении 225 точек по всему Израилю, в которых в настоящее время работает около 5 000 человек.

Это решение было принято после того, как McDonald's подвергся критике за то, что Alonyal раздавал тысячи бесплатных обедов израильским солдатам во время конфликта, что привело к снижению продаж в регионе.



McDonald's подтвердил, что сделка с Alonyal, которая управляла "Золотыми арками" в Израиле более трех десятилетий, включает сохранение ресторанов, операций и сотрудников на эквивалентных условиях. Однако финансовые условия приобретения не были раскрыты.



Бойкот против McDonald's получил распространение в странах с мусульманским большинством населения, таких как Кувейт, Малайзия и Пакистан, обвиняющих компанию в поддержке Израиля. Это привело к широкомасштабным протестам и глобальной кампании бойкота.



Конфликт оказал значительное влияние на показатели McDonald's: пострадали продажи во Франции, Индонезии и Малайзии. Генеральный директор Крис Кемпчински объяснил снижение продаж дезинформацией, но признал ее негативное влияние на финансовые показатели компании.



McDonald's стремится восстановить свою репутацию на Ближнем Востоке, вернув контроль над своими израильскими бизнес-операциями. Этот шаг означает приверженность компании израильскому рынку и ее стремление достичь целевых показателей продаж в регионе, несмотря на сохраняющиеся проблемы.