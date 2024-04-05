Google остается лидером на рынке поисковых систем, но столкнулась с проблемами в работе с искусственным интеллектом.

Google, широко используемая поисковая система с более чем миллиардом пользователей по всему миру, по сообщениям, изучает идею взимания платы за премиум-контент, созданный искусственным интеллектом (ИИ), что значительно отличается от ее традиционной бизнес-модели.

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Компания Google, принадлежащая Alphabet Inc, рассматривает возможность размещения некоторых из своих основных функций, основанных на искусственном интеллекте, за платной стеной, что может стать первым случаем, когда компания будет взимать плату за свой контент.

Хотя Google не делала никаких официальных заявлений по этому поводу, сообщается, что компания рассматривает возможность добавления возможностей поиска на основе ИИ к своим существующим премиальным подписным сервисам, которые уже включают доступ к новому ИИ-помощнику под названием Gemini, схожему с вирусным чатботом ChatGPT.

Хотя традиционная поисковая система Google останется бесплатной и поддерживаемой рекламой, подписчики премиум-сервисов также получат доступ к контенту без рекламы. Хотя руководство компании еще не приняло окончательного решения о внедрении этой технологии, инженеры, как сообщается, разрабатывают необходимые знания для развертывания такого сервиса.

Google столкнулась с трудностями при работе с искусственным интеллектом, о чем свидетельствуют споры вокруг способности Gemini генерировать изображения. Несмотря на эти неудачи, Google остается главным выбором интернет-пользователей в поисках информации, занимая более 80 % рынка поисковых систем для настольных компьютеров, по данным Statista.

Компания получает доход в основном за счет рекламы, но за прошедшие годы она диверсифицировала свои предложения, включая почтовые сервисы, инструменты для повышения производительности, корпоративные продукты и мобильные устройства. Хотя Google не подтвердила планы по созданию поисковой системы без рекламы, она продолжает изучать возможности расширения своих предложений по подписке.