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AKXALA
Израиль блокирует GPS и повышает уровень тревоги из-за возможных действий Ирана
Решение Израиля блокировать сигналы GPS является оборонительной мерой, направленной на предотвращение атак. Пользователи столкнулись с проблемами в определении местоположения из-за помех, а ЦАХАЛ рекомендует ручной ввод координат для получения предупреждений о ракетных обстрелах.

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На фоне эскалации напряженности в отношениях с Ираном, Израиль, по сообщениям, блокирует сигналы GPS в различных частях страны, чтобы сорвать возможные атаки ракет и беспилотников.

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 Эти действия последовали за обещанием Ирана принять ответные меры после того, как в результате нападения на его консульство в Сирии совершенного Израилем, погибли 13 человек, включая высокопоставленного генерала. 

В ответ на предполагаемую угрозу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приостановила отпуска для солдат боевых частей и призвала резервистов для усиления подразделений ПВО.

Решение о нарушении сигналов GPS рассматривается как оборонительная мера, направленная на то, чтобы помешать оружию, которое полагается на GPS для навигации. Жители всего Израиля, включая такие крупные города, как Тель-Авив и Иерусалим, сообщают о проблемах с приложениями для определения местоположения из-за широко распространенных помех сигналам GPS.

ЦАХАЛ посоветовал гражданам вручную задавать свое местоположение в приложениях, используемых для получения предупреждений о ракетных обстрелах, чтобы обеспечить точность в условиях сбоев GPS.

Нарушение GPS-сигналов не ограничивается центральной частью Израиля, оно уже наблюдается в северных районах, расположенных вблизи ливанской границы, где сохраняется напряженность в отношениях между Израилем и поддерживаемой Ираном группировкой "Хезболла".

Кроме того, ЦАХАЛ призвал население не заниматься паническими покупками и заверил, что любые необходимые обновления будут передаваться в официальном и упорядоченном порядке.

Между тем, Израиль сталкивается с международной общественностью в связи с убийством семи гуманитарных работников в Газе. Основатель пострадавшей группы утверждает, что они подвергались систематическим нападениям.

Президент США Джо Байден призвал к немедленному прекращению огня и призвал Израиль предпринять конкретные шаги для устранения ущерба гражданскому населению и гуманитарных страданий в Газе. Израиль выразил сожаление в связи с инцидентом, объяснив его неправильной идентификацией, но при этом продолжает испытывать давление, требующее решения гуманитарной ситуации в регионе.

#израиль #иран #ближний восток
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Массовые сбои навигации возникли из-за блокировки Израилем своих GPS в военных целях
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