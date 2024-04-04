Дональд Трамп подал иск на соучредителей Trump Media, обвинив их в неэффективном управлении компанией в сфере социальных сетей. Трамп требует отозвать их доли в компании из-за пагубных последствий и ущерба для компании.

Дональд Трамп подал в суд на двух соучредителей Trump Media, обвинив их в неэффективном управлении своим предприятием в сфере социальных сетей и потребовав отозвать их доли в компании. Уэс Мосс и Энди Литински, бывшие участники шоу NBC The Apprentice, обвиняются в неправильном управлении деятельностью Trump Media & Technology Group, материнской компании Truth Social.

В иске, поданном 24 марта в суд штата Флорида, адвокаты Трампа утверждают, что Мосс и Литински не справились со своими обязанностями, что привело к пагубным последствиям для компании. Они утверждают, что руководители препятствовали процессу выхода Trump Media на биржу и принимали неосмотрительные решения, что привело к ущербу для компании и падению курса ее акций.

Ранее, в феврале, Мосс и Литински подали иск против Трампа, пытаясь помешать ему уменьшить их долю в компании. Они утверждали, что Трамп намеревался уменьшить их доли за счет увеличения общего числа акций, что, по их мнению, ущемляло их интересы.



Появление Truth Social последовало за запретом Трампу на доступ к основным социальным сетям после беспорядков в Капитолии в январе 6 года. Мосс и Литински предложили Truth Social в качестве альтернативной платформы и в итоге заключили сделку с Трампом, согласно которой ему будет принадлежать 90 % акций платформы.

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Несмотря на проверку со стороны регулирующих органов и другие проблемы, акции Truth Social резко выросли после того, как Trump Media стала публичной благодаря слиянию с компанией специального назначения (SPAC). Однако с тех пор цена акций значительно снизилась.