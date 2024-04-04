Убийство иностранных сотрудников гуманитарных организаций в Газе может обострить отношения Израиля с его союзниками, особенно с Соединенными Штатами.

Чем дольше длятся конфликты, тем больше они превращаются в рутинное насилие. Однако бывают переломные моменты, как в недавних событиях на Ближнем Востоке, когда перед воюющими сторонами и их союзниками встают ключевые решения.

Лидеры Израиля, Тегерана, "Хезболлы" и других стран стоят перед критическим выбором в условиях эскалации напряженности. Убийство иностранных сотрудников гуманитарных организаций в Газе может обострить отношения Израиля с его союзниками, особенно с Соединенными Штатами.

Израиль и Египет ограничили доступ в Газу для иностранных журналистов - шаг, направленный на контроль над повествованием в асимметричной войне. Однако есть свидетельства того, что Израиль, возможно, не в полной мере соблюдает законы войны, что вызывает беспокойство у его союзников.



Осуждение президентом Байденом действий Израиля знаменует собой значительный сдвиг, поднимая вопросы о позиции США в отношении конфликта. Будут ли США предпринимать конкретные действия, такие как введение условий на поставки оружия Израилю, остается неясным.



Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сталкивается с внутренними проблемами, включая широкомасштабные протесты с требованием его отставки. Критики обвиняют его в неправильном управлении конфликтом и разрыве израильских альянсов.



В более широком региональном контексте убийство иранского генерала в Дамаске добавляет еще один слой сложностей. Усиливающиеся военные действия Израиля в Ливане и Сирии вызывают опасения по поводу дальнейшей эскалации.



Местные настроения на севере Израиля отражают растущую готовность к решительным действиям против "Хезболлы", несмотря на связанные с этим риски. Призрак полномасштабного конфликта маячит перед глазами, что чревато последствиями для всех вовлеченных сторон.



По мере нарастания напряженности предпринимаются усилия по возрождению дипломатических инициатив, таких как резолюции Совета Безопасности ООН прошлых лет. Однако путь к деэскалации остается неопределенным, поскольку ни одна из сторон не готова полностью отступить.