Акции Trump Media выросли после выхода компании на фондовый рынок, но доход и активные пользователи платформы Truth Social остаются скромными.

Акции медиакомпании Дональда Трампа взлетели до небес, поскольку компания официально вышла на фондовый рынок.

реклама

На открытии торгов стоимость акций превысила 70 долларов за штуку, в результате чего рыночная стоимость компании превысила 9 миллиардов долларов. Этот дебют вливает более 200 миллионов долларов в Trump Media & Technology Group и обеспечивает бывшему президенту Трампу долю, превышающую 5 миллиардов долларов.



Несмотря на то, что аналитики сомневаются в оценке, Trump Media, которая управляет Truth Social, платформой сродни Twitter, сообщила о скромной выручке в 3,3 миллиона долларов за первые девять месяцев прошлого года и значительных убытках. Платформа заявляет о 8,9 миллионах аккаунтов с момента запуска в 2022 году, но не имеет четких данных об активных пользователях.



Для сравнения, Reddit, рыночная стоимость которого составляет около 11 миллиардов долларов, может похвастаться более чем 70 миллионами пользователей и доходом в 800 миллионов долларов за тот же период.



Резкий рост стоимости акций Trump Media напоминает акции мемов, которые в большей степени вызваны энтузиазмом инвесторов, чем результатами деятельности, особенно со стороны индивидуальных инвесторов, многие из которых являются сторонниками Трампа.



Путь компании к листингу включал слияние с Digital World Acquisition Corp через SPAC с преодолением препятствий со стороны регулирующих органов. Trump Media рассматривает этот листинг как ключевой в своей миссии по борьбе с цензурой Больших Технологий.



Однако перед Трампом, которому грозят судебные штрафы и который владеет значительной частью акций компании, встают проблемы, хотя ему запрещено продавать их немедленно. Любая попытка сбросить акции может негативно сказаться на их цене.



Кроме того, политические начинания Трампа, включая потенциальную президентскую кампанию 2024 года, вносят дополнительную неопределенность. В то время как проигрыш может ослабить настроения инвесторов, победа может привлечь искателей прибыли, хотя текущая цена акций считается значительно завышенной по сравнению с их реальной стоимостью.