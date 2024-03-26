Американский судья отклонил иск компании X, принадлежащей Илону Маску, против CCDH.

Американский судья отклонил иск, поданный компанией X, принадлежащей Илону Маску, против CCDH. X обвинила CCDH в незаконном доступе к своим данным и заявила, что после прихода Маска на платформу участились случаи разжигания ненависти.

Судья вынес решение в пользу CCDH, заявив, что X Corp мстит за критику, а не решает законные проблемы. X планирует обжаловать решение.

Основатель CCDH Имран Ахмед назвал решение суда победой свободы слова и подотчетности. Он обвинил Маска в том, что тот развернул кампанию преследования CCDH, чтобы уйти от ответственности за свои решения.



Это юридическое поражение имеет большое значение для Маска, который называет себя сторонником свободы слова. X, ранее принадлежавшая Twitter, подала в суд на CCDH в 2023 году, утверждая, что группа манипулировала данными для создания вводящих в заблуждение отчетов о платформе. В иске требовалось возместить значительный ущерб, обвиняя CCDH в нарушении условий предоставления услуг X путем сбора данных.



Однако судья Чарльз Брейер пришел к выводу, что X в первую очередь стремится заглушить критику, а не решить проблему сбора данных. Он раскритиковал X за попытку наказать CCDH за ее публикации и предположил, что иск был направлен на то, чтобы отбить у других желание критиковать компанию.



Маск приобрел X в 2022 году за 44 миллиарда долларов и провел противоречивые изменения, включая значительные увольнения и изменения в командах модерации контента. Его собственные высказывания на платформе вызвали споры, в том числе обвинения в антисемитизме, которые Маск отрицает.