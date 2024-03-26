Израиль отменил встречу в Вашингтоне из-за отказа США накладывать вето на резолюцию по Газе. Резолюция имела условие освобождения заложников, на что настаивали обе стороны. Операции в Газе пока не прекратятся.

Израиль отменил встречу в Вашингтоне после того, как США решили не накладывать вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к прекращению огня в Газе.

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Резолюция, которая также требовала освобождения заложников, была принята после нескольких неудачных попыток с 7 октября 2023 года. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил США в отказе от своей прежней позиции.

Разногласия возникли на фоне настоятельных призывов предотвратить голод в Газе. Если раньше США накладывали вето на подобные резолюции, то в этой резолюции они воздержались, что вызвало возражения Нетаньяху, заявившего, что в ней не содержатся условия освобождения заложников, на чем настаивали и США, и Израиль.

В результате такого изменения позиции Израиль отменил запланированный визит в США. Израильские и американские официальные лица должны были обсудить планируемые Израилем операции в Рафахе. Несмотря на отмену визита, встречи между израильскими и американскими чиновниками все еще запланированы и посвящены вопросам безопасности.



Лидер оппозиции Яир Лапид раскритиковал решение Нетаньяху, назвав его ненужным и безответственным. Хотя резолюции Совета Безопасности ООН обычно имеют обязательную силу, США заявили, что не считают это голосование обязательным для Израиля.

Израиль настаивает на том, что не прекратит свои операции в Газе до тех пор, пока все заложники не будут освобождены. ООН, приветствуя резолюцию, также выразила разочарование по поводу задержки ее принятия, учитывая тяжелую ситуацию в Газе.



ХАМАС приветствовал голосование и выразил готовность к процессу обмена пленными. Переговоры между представителями Израиля и ХАМАС ведутся через посредников в Катаре, и, по некоторым данным, речь идет о потенциальной сделке, предусматривающей освобождение заложников и заключенных.



Резолюция была принята на фоне растущей обеспокоенности по поводу гуманитарного кризиса в Газе. Великобритания осуществила первую доставку продовольственной помощи в Газу, подчеркнув тем самым острую необходимость в гуманитарной помощи в регионе.