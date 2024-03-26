Кабинет министров Японии разрешил экспорт новых истребителей, разработанных с участием Великобритании и Италии. Решение предусматривает смягчение правил экспорта вооружений для стран-партнеров без текущих конфликтов.

Кабинет министров Японии разрешил экспорт новых истребителей, разработанных в сотрудничестве с Великобританией и Италией, что знаменует собой отход от исторически пацифистской позиции. Решение предусматривает смягчение правил экспорта вооружений, чтобы разрешить продажу этих истребителей странам, с которыми у Японии заключены соглашения об обороне, при условии отсутствия текущих конфликтов.

Ссылаясь на опасения по поводу угроз со стороны Китая и Северной Кореи, Япония обязалась удвоить свои военные расходы к 2027 году. Каждая продажа этих истребителей будет требовать одобрения кабинета министров.

Эта инициатива обусловлена участием Японии в проекте Tempest - партнерстве с Великобританией и Италией, начатом в декабре 2022 года. Проект направлен на разработку истребителей, оснащенных искусственным интеллектом и передовыми сенсорными технологиями, которые планируется внедрить к 2035 году.

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Эта разработка представляет собой первое сотрудничество Токио в области оборонного оборудования с другой страной, кроме США. Оно совпадает с предстоящим визитом премьер-министра Фумио Кисиды в США, где он, как ожидается, подчеркнет союзнические отношения Японии с Вашингтоном и ее готовность к оборонному партнерству.



Кисида подчеркнул необходимость экспорта военных самолетов в третьи страны, чтобы поддержать авторитет Японии как партнера в будущих международных оборонных начинаниях. Пресс-секретарь правительства Ёсимаса Хаяси подчеркнул важность реализации плана по укреплению обороноспособности страны без ущерба для ее безопасности.



Несмотря на эти изменения, министр обороны Минору Кихара подтвердил приверженность Японии своим пацифистским принципам, заявив, что любой экспорт будет подвергаться тщательной проверке.



Переход Японии к экспорту оружия и партнерским отношениям в сфере обороны знаменует собой значительный отход от пацифистской позиции, занятой после Второй мировой войны.