Совет Безопасности ООН призвал к прекращению огня в Газе и освобождению всех заложников. США воздержались от голосования, что вызвало критику Израиля и изменение позиции США.

Совет Безопасности ООН выступил с призывом к "немедленному прекращению огня" в Газе, отступив от прежней позиции США, которые воздержались от наложения вето на резолюцию. Этот шаг свидетельствует об изменении позиции США в отношении конфликта.

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Резолюция также требует быстрого и безоговорочного освобождения всех заложников, что стало первым случаем, когда Совет Безопасности призвал к прекращению огня с начала конфликта в октябре, после нескольких неудачных попыток.

Решение США воздержаться от голосования свидетельствует о растущем расколе между США и их союзником Израилем в связи с наступлением Израиля в Газе. Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху раскритиковал США за отход от своей первоначальной позиции, которая связывала прекращение огня с освобождением заложников, заявив, что это действие подрывает усилия по освобождению заложников.

В результате этой предполагаемой неудачи Нетаньяху отменил запланированные встречи израильской делегации с официальными лицами США в Вашингтоне.

Министр обороны Израиля подчеркнул, что Израиль не прекратит свои операции в Газе, пока все заложники не будут освобождены.

ХАМАС приветствовала резолюцию и выразила готовность к немедленным переговорам об обмене пленными. Однако они обусловили освобождение заложников тем, что Израиль освободит палестинцев, содержащихся в его тюрьмах.

США воздержались при голосовании в Совете Безопасности, в то время как остальные члены проголосовали "За". Это идет в разрез с предыдущей позицией США, которые блокировали резолюции о прекращении огня, ссылаясь на продолжающиеся переговоры между Израилем и ХАМАС.

Представители США пояснили, что их решение воздержаться не означает изменения политики, а скорее означает приверженность поддержке прекращения огня. В качестве причины воздержания они назвали то, что резолюция не осуждает ХАМАС.

США подвергались критике за то, что в прошлом они использовали право вето для защиты Израиля в ООН. Однако в последнее время они все чаще выступают с критикой действий Израиля в Газе, особенно в отношении жертв среди мирного населения и проблем с доставкой помощи.

Конфликт разразился, когда боевики ХАМАС нарушили границу и напали на израильские поселения, что привело к жертвам и захвату заложников. Хотя некоторые заложники были освобождены или возвращены, многие по-прежнему числятся пропавшими без вести.