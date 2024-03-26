Судья в Нью-Йорке дал Дональду Трампу 10 дней на то, чтобы представить уменьшенную сумму залога в размере 175 миллионов долларов. Это временно приостановит исполнение судебного решения о мошенничестве на сумму 464 миллиона долларов.

Судья в Нью-Йорке удовлетворил просьбу Дональда Трампа о временном прекращении исполнения судебного решения по делу о мошенничестве на сумму 464 миллиона долларов, и дал ему 10 дней на то, чтобы представить уменьшенную сумму в 175 миллионов долларов.

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Юридическая команда Трампа ранее заявила, что он не может получить залог от частной компании на всю сумму. Первоначально срок внесения залога в размере 464 миллионов долларов истекал в понедельник, после чего власти Нью-Йорка могли начать арест его активов.

Однако в понедельник апелляционный суд в последнюю минуту дал отсрочку, отложив исполнение судебного решения. Трамп выразил уважение к этому решению и пообещал выполнить его.

Выплата залога в размере 175 миллионов долларов временно приостановит исполнение решения по делу о мошенничестве и обеспечит сохранность его активов на время апелляционного процесса. Апелляционный суд также согласился отложить исполнение других наказаний, например, запретить Трампу и его сыновьям вести бизнес в Нью-Йорке.

В начале этого года Трамп был признан виновным в завышении стоимости своих активов. Его юридическая команда заявила, что, несмотря на все усилия, он не смог получить от финансовых компаний залог в размере 464 миллионов долларов. Чтобы получить залог, человек обычно должен продемонстрировать поставщику гарантий достаточную ликвидность в виде наличных или акций.