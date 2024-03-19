Лидер оппозиции в Сингапуре, Притам Сингх, столкнулся с обвинениями в лжесвидетельстве перед парламентским комитетом, связанными с его связью с бывшим членом партии Раисой Хан.

Притам Сингх, лидер оппозиции в Сингапуре, в настоящее время сталкивается с серьезными обвинениями в лжесвидетельстве перед парламентским комитетом.

реклама

Эти обвинения связаны с его связью с бывшим членом партии Раисой Хан, которая призналась в том, что сфабриковала историю в парламенте. Вначале Хан сделала ложные заявления о неправомерных действиях полиции в отношении жертвы сексуального насилия в августе 2021 года, но позже призналась и ушла в отставку со своего поста в Рабочей партии.



В ходе последующего расследования, проведенного парламентским комитетом, Сингх был вызван в качестве свидетеля и столкнулся с обвинениями в том, что он поощрял Хан к продолжению ее ложного рассказа, несмотря на то, что знал о его недостоверности.

Хотя Сингх отрицает эти обвинения, он признал, что предоставил Хану длительный срок для решения проблемы, прежде чем принимать меры. Однако комитет пришел к выводу, что показания Сингха не были правдивыми, и рекомендовал провести уголовное расследование его поведения.



В обвинениях против Сингха говорится о том, что он предоставил парламентскому комитету заведомо ложную информацию о деле Хана. Если его признают виновным, ему грозит тюремное заключение сроком до трех лет, максимальный штраф в размере 7 000 сингапурских долларов или то и другое по каждому обвинению.

Кроме того, согласно сингапурскому законодательству, члены парламента рискуют потерять свои места в парламенте, если их оштрафуют на сумму более 10 000 сингапурских долларов или приговорят к тюремному заключению на срок более года.



Сингх поклялся оспорить обвинения и очистить свое имя, подчеркнув, что не может согласиться с выводами комиссии. Исход этого судебного процесса не только повлияет на Сингха лично, но и будет иметь значительные последствия для политического ландшафта Сингапура.