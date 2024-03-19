Китайский гигант в сфере недвижимости Evergrande и его основатель Хуэй Ка Янь обвиняются в завышении доходов перед тем, как объявить дефолт по долгам. Китайский регулятор финансовых рынков наложил на Evergrande крупный штраф и рассматривает возможность пожизненного запрета для основателя на работу на финансовых рынках страны.

Компания Evergrande, гигант рынка недвижимости в Китае, и ее основатель Хуэй Ка Янь обвиняются в завышении доходов на 78 миллиардов долларов за два года, предшествовавших дефолту компании по долгам.

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Китайский регулятор финансовых рынков наложил крупный штраф в размере 583,5 миллиона долларов на материковый бизнес Evergrande, Hengda Real Estate, и рассматривает возможность пожизненного запрета для основателя на работу на финансовых рынках Китая.

После того как в январе суд Гонконга вынес решение о ликвидации компании, Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая (CSRC) обвинила Хуэя, в прошлом самого богатого человека в Китае, в том, что он якобы руководил сотрудниками, манипулировавшими финансовыми результатами Hengda в 2019 и 2020 годах. Хуэй был оштрафован на 6,5 миллиона долларов, о чем говорится в заявлении, поданном Evergrande на Шэньчжэньскую и Шанхайскую фондовые биржи.



Компания пока не ответила на запрос BBC о комментарии. В сентябре прошлого года Хуэй, который также является председателем совета директоров Evergrande, попал под наблюдение полиции в рамках расследования по подозрению в "незаконных преступлениях".

Недавнее решение CSRC о борьбе с мошенничеством с ценными бумагами соответствует этому событию. Ошеломляющий долг Evergrande в 300 миллиардов долларов стал символом китайского кризиса в сфере недвижимости.

Ликвидаторам поручено оценить финансовое положение Evergrande и изучить варианты реструктуризации, которые могут включать в себя арест и продажу активов для погашения непогашенных долгов. Однако китайское правительство может не решиться остановить строительство объектов недвижимости, учитывая последствия для покупателей жилья, ожидающих сдачи уже оплаченных объектов.



Проблемы китайского рынка недвижимости имеют большое значение, учитывая его существенный вклад во вторую по величине экономику мира. С 2021 года жесткие меры ограничили кредитование крупных застройщиков, что привело к нескольким дефолтам.

Последние официальные данные свидетельствуют о заметном спаде: в январе и феврале инвестиции в недвижимость упали на 9%, а объем нового строительства сократился на 30%, что стало самым резким снижением за последний год.