Компания Nvidia представила флагманский чип для искусственного интеллекта с 30-кратным улучшением производительности. Она также анонсировала новые программные инструменты и чипы для автомобильных приложений и роботов-гуманоидов, стремясь укрепить позиции на рынке искусственного интеллекта.

Компания Nvidia представила свой новейший флагманский чип для искусственного интеллекта, который может похвастать 30-кратным улучшением производительности по сравнению со своим предшественником, в стремлении укрепить доминирующее положение на рынке, где она занимает 80%.

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Наряду с чипом B200 "Blackwell", генеральный директор Дженсен Хуанг представил новые программные инструменты на ежегодной конференции разработчиков компании. В настоящее время Nvidia занимает третье место среди самых дорогих американских компаний, ее акции за последний год выросли на 240% и в прошлом месяце достигли рыночной стоимости в 2 триллиона долларов.



По словам Боба О'Доннелла (Bob O'Donnell) из Technalysis Research, открытие конференции Хуанга, хотя и было легкомысленным, сигнализировало о серьезности достижений Nvidia, вызывая сравнение с волнением, которое вызывали ранние презентации Стива Джобса.

Компания ожидает, что такие крупные клиенты, как Amazon, Google, Microsoft и OpenAI, будут использовать ее новый флагманский чип для облачных вычислений и своих проектов в области искусственного интеллекта.

Кроме того, Nvidia анонсировала микросервисы, повышающие эффективность системы для более легкой интеграции моделей ИИ в бизнес.

Среди дополнительных открытий - новая линейка чипов для автомобильных приложений, позволяющая создавать автомобильные чат-боты, которые будут использоваться китайскими производителями электромобилей BYD и Xpeng. Хуанг также представил серию чипов, предназначенных для роботов-гуманоидов, демонстрируя диверсификацию компании от ее первоначального фокуса на графических процессорах для игр.



Основанная в 1993 году компания Nvidia изначально специализировалась на производстве графических чипов, но рано адаптировалась к подключению функций, поддерживающих машинное обучение, что способствовало ее доминированию на рынке.

Несмотря на усиливающуюся конкуренцию со стороны AMD и Intel, Nvidia по-прежнему играет ключевую роль в оценке распространения технологий, основанных на искусственном интеллекте, в бизнес-секторе. О'Доннелл отметил стремительный рост рынка, предположив, что даже при потенциальной потере доли рынка Nvidia все равно сможет расширить свой бизнес благодаря открывающимся широким возможностям.