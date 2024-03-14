Судья снял некоторые обвинения, оставив в силе большинство из них, против Трампа и других обвиняемых во вмешательстве в выборы Джорджии.

Судья, рассматривающий дело о вмешательстве в выборы Дональда Трампа в штате Джорджия, снял некоторые уголовные обвинения, оставив в силе большинство из них.

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Судья Скотт МакАфи счел, что шесть пунктов из 41 обвинительного заключения против Трампа и некоторых его соответчиков, включая Руди Джулиани, не содержат достаточного количества деталей, но указал, что они могут быть предъявлены позже.

Трамп вместе с 18 другими лицами обвиняется в сговоре с целью отмены результатов выборов в штате Джорджия в 2020 году. Судья МакАфи постановил, что в обвинениях отсутствуют основные юридические элементы, что делает их недостаточными для надлежащей подготовки обвиняемыми своей защиты.

Это решение касается, в частности, трех обвинений против г-на Трампа, связанных со звонком, который он сделал государственному секретарю штата Джорджия Брэду Раффенспергеру и в котором призвал его "найти 11 780 голосов".

Снятые обвинения также касаются некоторых известных соответчиков: Руди Джулиани, Джона Истмена и Марка Мидоуса.

Хотя решение судьи является победой для Трампа и его соответчиков, у прокуроров есть возможность повторно выдвинуть обвинения с более подробными утверждениями или сосредоточиться на оставшихся обвинениях.

В ответ на это решение адвокат Трампа по делу Джорджии Стив Садоу подчеркнул, что обвинение не смогло выдвинуть конкретных обвинений в совершении правонарушений по этим пунктам, и раскритиковал дело как политически мотивированное.

В постановлении не рассматривалось ходатайство защиты об отстранении окружного прокурора округа Фултон Фани Уиллис из-за претензий к этике, и решение по этому вопросу ожидается в ближайшее время.

Помимо дела в Джорджии, Трамп участвует в многочисленных уголовных и гражданских процессах, включая иск о клевете, поданный писательницей Джин Кэрролл, по которому он внес залог, пока обжалует приговор. Его также обязали выплатить значительную сумму по делу о мошенничестве в Нью-Йорке.