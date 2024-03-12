Правительство Индии объявило о планах по принятию спорного закона о гражданстве, известного как Citizenship Amendment Act (CAA), который подвергся критике за его предполагаемую антимусульманскую направленность. Цель CAA - предоставить гражданство немусульманским религиозным меньшинствам из соседних стран, таких как Пакистан, Бангладеш и Афганистан, которые подвергаются преследованиям.

Несмотря на то, что закон был принят в 2019 году, его реализация была отложена на фоне широкомасштабных протестов и беспорядков, в ходе которых погибло много людей и было арестовано множество других.

Недавнее заявление министра внутренних дел Амита Шаха свидетельствует о том, что правила закона уже окончательно утверждены, что позволяет лицам, имеющим право на получение индийского гражданства, подавать заявки онлайн.

Правительство утверждает, что CAA призван помочь тем, кто пострадал от преследований и не имеет альтернативного убежища, кроме Индии. Однако критики утверждают, что закон носит исключающий характер и нарушает светские принципы, закрепленные в индийской конституции, поскольку дискриминирует людей по признаку их вероисповедания.



Оппозиционные партии осудили сроки введения закона, обвинив правящую партию в использовании его в качестве политического инструмента перед предстоящими выборами.

В некоторых штатах уже вспыхнули протесты, вызванные возможной дискриминацией мусульман и опасениями по поводу притока иммигрантов к границам Индии.



По сути, CAA остается крайне спорным вопросом в индийской политике, отражая более широкие дебаты о гражданстве, религии и идентичности в стране.