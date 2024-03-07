Бывший инженер-программист Google был обвинен в краже коммерческих секретов, связанных с искусственным интеллектом и арестован.

Бывший инженер-программист Google Линвэй Динг, также известный как Леон Динг, был обвинен США в краже коммерческих секретов, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), во время тайной работы на две китайские компании. В среду в Калифорнии Дингу были предъявлены четыре обвинения, и он был арестован за кражу более 500 конфиденциальных файлов. Если его признают виновным, ему грозит до 10 лет тюрьмы и 250 000 долларов штрафа по каждому пункту.

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Динг, гражданин Китая, предположительно начал красть информацию из суперкомпьютерных центров обработки данных Google в 2019 году, где он работал и отвечал за разработку программной инфраструктуры для искусственного интеллекта. Он якобы загрузил эту информацию в свой личный аккаунт Google, начиная с мая 2022 года и продолжал периодически делать это в течение года.

В это время Динг, как сообщается, работал в пекинской Rongshu Lianzhi Technology, стартап-технологической компании, в качестве ее директора по технологиям, а также основал собственную технологическую фирму Shanghai Zhisuan Technology, специализирующуюся на ИИ и машинном обучении.

Прокуроры утверждают, что Динг не сообщил Google о своей работе в этих компаниях. В ноябре 2023 года он якобы представил свой бизнес на конференции инвесторов в Китае без ведома Google. Подозрения возникли, когда в следующем месяце Динг попытался загрузить больше файлов, находясь в Китае, что побудило Google провести расследование.

Обнаружив несанкционированные загрузки Динга, Google приостановила его доступ и впоследствии нашла доказательства его тайной деятельности. После этого компания оповестила власти, что привело к аресту Динга.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд подчеркнул, что действия Динга представляли угрозу национальной безопасности и пообещал преследовать лиц, причастных к краже передовых технологий. Директор ФБР Кристофер Врей подчеркнул, что китайские компании идут на кражу американских инноваций, подчеркивая продолжающуюся торговую напряженность между США и Китаем.

Это дело подчеркивает важность защиты интеллектуальной собственности и борьбы со шпионажем, который подрывает технологические инновации и национальную безопасность.