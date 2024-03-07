Высокий суд Лондона посчитал несправедливым отказ афганскому судье в переезде в Англию правительством Великобритании

Судья из Афганистана, который был вынужден скрываться от талибов, был признан Высоким судом Лондона несправедливым отказом в переселении в Великобританию. Аргумент правительства Великобритании против его переезда был основан на якобы отсутствии тесного сотрудничества с британскими властями в Афганистане. Судья, личность которого не разглашается, преследовал членов движения "Талибан" и группировки "Исламское государство", в результате чего пережил покушение на убийство.

Судья, в настоящее время проживающий в нераскрытой третьей стране вместе со своей семьей, включая двух детей с плохим здоровьем, живет под постоянной угрозой принудительного возвращения в Афганистан. Решение суда подчеркивает моральную и юридическую обязанность правительства Великобритании обеспечить их безопасность. Хотя это решение не гарантирует переселения, оно обязывает пересмотреть его ходатайство на основании выводов суда.



Политика переселения и помощи афганцам (ARAP) была разработана для оказания помощи лицам, связанным с правительством Великобритании в Афганистане, особенно тем, кому угрожает опасность в связи с их связями с международными силами. Несмотря на большой вклад судьи в поддержание верховенства закона и борьбу с терроризмом и коррупцией, его первоначальное заявление на участие в программе ARAP было отклонено в марте 2022 года и поддержано в апелляции в мае 2023 года.



Адвокат судьи указал на его значительные личные риски и подробно описал угрозы, с которыми он сталкивался, включая задокументированное покушение на убийство в марте 2020 года. В своем решении Высокий суд Лондона раскритиковал обоснование правительства, назвав его семантическим и не признающим значительный вклад судьи в достижение целей Великобритании в Афганистане.



Правительство пересматривает решение суда, признавая свою приверженность обеспечению безопасности афганцев, которые поддерживали миссии Великобритании. Почти 28 000 человек были эвакуированы из Афганистана, в том числе более 15 800 - по программе ARAP. Однако судьба судьи остается неопределенной в ожидании повторного рассмотрения его ходатайства о переселении.