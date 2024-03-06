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AKXALA
Завод Tesla в Германии останавливает производство после подозрения на поджог
Производство на автомобильном заводе Tesla в Берлине было приостановлено из-за пожара на опоре электропередач, что вызвало проблемы с подачей электроэнергии не только на заводе, но и в близлежащих городах.

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Автомобильный завод Tesla в Берлине был вынужден остановить производство во вторник утром из-за подозрения на поджог.

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 Пожар на опоре электропередач рядом с заводом вызвал перебои в подаче электроэнергии, что повлияло как на сам завод, так и на близлежащие города. Хотя местные власти не связывают инцидент с активистами-экологами протестующими против расширения завода, причина пожара в настоящее время расследуется.

Хотя пожар не затронул сам завод Tesla, он повредил опору электропередач и высоковольтные провода. Хотя рабочие были отправлены домой, Tesla заверила, что здание находится в безопасности.

Министр внутренних дел Михаэль Штубген подчеркнул серьезность диверсии, но призвал не строить преждевременных предположений относительно виновных.

Несмотря на продолжающиеся протесты против расширения завода, в которых участвуют около 100 активистов-экологов, разбивших палаточный лагерь в близлежащем лесу, Tesla по-прежнему намерена удвоить размеры своего единственного европейского завода. Это расширение столкнулось с противодействием из-за опасений по поводу вырубки деревьев.

В настоящее время завод выпускает около 500 000 автомобилей в год, и Tesla намерена удвоить этот объем производства. Однако компания не смогла назвать сроки возобновления производства после инцидента.

#илон маск #электромобили tesla #тесла
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