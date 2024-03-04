Утечка аудиозаписи разговора между представителями военно-воздушных сил вызвала кризис в Германии. Российский телеканал RT опубликовал запись, в которой обсуждалась возможность поставки Украине ракет "Таурус", способных поразить Керченский мост.

Германия столкнулась с кризисом после того, как из российских источников просочилась аудиозапись разговора между представителями военно-воздушных сил о возможных поставках ракет дальнего радиуса действия на Украину.

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В аудиозаписи, опубликованной российским государственным телеканалом RT, говорится о том, что обсуждалась возможность поставки Украине крылатых ракет "Таурус", способных поражать Керченский мост, соединяющий Россию с Крымом. Эта утечка вызвала серьезную обеспокоенность союзников Германии по безопасности.

На записи четыре высокопоставленных немецких военных, обсуждают поставки ракет и предполагаемые операции Великобритании на Украине. Тобиас Эллвуд, член парламента Великобритании, выразил беспокойство по поводу утечки, подчеркнув ее последствия.



Министерство обороны Германии признало факт перехвата разговора, но не смогло подтвердить, была ли запись подделана. Использование конференц-платформы Webex вместо защищенной военной платформы усугубило неловкость Берлина.



Служба военной контрразведки проводит расследование, но пока неясно, будут ли обнародованы результаты. Союзники канцлера Олафа Шольца сопротивляются призывам провести парламентское расследование, обнажая разногласия по поводу его позиции против отправки ракет "Таурус" на Украину, опасаясь эскалации конфликта с Россией.



Министр обороны Германии Борис Писториус назвал утечку информации попыткой России посеять раскол, назвав ее "гибридной дезинформационной атакой", направленной на подрыв единства. Между тем Кремль расценивает утечку как доказательство участия Запада в украинском конфликте, а пресс-секретарь Дмитрий Песков считает, что она подразумевает обсуждение немецкими военными возможности нанесения удара по российской территории.