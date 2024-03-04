Компания объяснила это закрытием сети 2G в Великобритании.

Владельцы электромобилей Nissan Leaf выражают недовольство и разочарование после того, как компания объявила о прекращении работы приложения, позволяющего дистанционно управлять функциями автомобиля, такими как отопление.

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Причиной закрытия приложения стало предстоящее отключение сети 2G в Великобритании. Несмотря на объяснения Nissan, клиенты чувствуют себя ошеломленными этим решением и считают, что их недостаточно уведомили.

Это изменение затрагивает около 3 000 автомобилей Nissan Leaf и e-NV200, выпущенных до 2016 года и оснащенных блоками управления 2G, которые поддерживают связь с приложением.

Хотя Nissan уверяет владельцев, что такие ключевые функции, как таймер климат-контроля и таймер зарядки, по-прежнему будут доступны непосредственно из навигационной системы автомобиля, пострадавшие водители обескуражены внезапной потерей функциональности.

Эксперты предупреждают, что подобные проблемы могут возникнуть у владельцев старых электромобилей по мере развития технологий и прекращения поддержки устаревших систем производителями.

Они подчеркивают важность обратной совместимости для решения подобных проблем в будущем. Кроме того, этот случай подчеркивает отраслевые тенденции, касающиеся поддержки программного обеспечения и перехода на услуги на основе подписки в автомобильном секторе.