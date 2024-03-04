Ракета SpaceX успешно стартовала с астронавтами из США и России, направляясь к Международной космической станции. Вопреки напряженности из-за конфликта на Украине, эта миссия продолжает сотрудничество между двумя странами в области космических исследований.

Ракета SpaceX с тремя американскими астронавтами и одним российским космонавтом успешно стартовала из Флориды и направляется к Международной космической станции (МКС). Эта миссия знаменует собой продолжение сотрудничества между США и Россией в области освоения космоса, несмотря на сохраняющуюся напряженность, связанную с конфликтом на Украине.

Экипаж, состоящий из трех мужчин и одной женщины, находится на борту капсулы, которая ранее использовалась компанией SpaceX Элона Маска для четырех космических полетов. Их шестимесячная миссия будет включать в себя проведение различных экспериментов, в том числе выращивание искусственных копий человеческих органов для изучения дегенеративных заболеваний в уникальной низкогравитационной среде космоса.

Запуск состоялся из Космического центра имени Кеннеди во Флориде после задержки из-за сильного ветра. Мэтью Доминик возглавляет миссию вместе с американкой Жанетт Эппс и россиянином Александром Гребенкиным, которые совершают свой первый полет в космос. Завершает экипаж врач Майкл Барратт, который посещает МКС в третий раз.



МКС является редким примером международного сотрудничества, в котором участвуют космические агентства со всего мира, включая Канаду, Европу, Японию, США и Россию.