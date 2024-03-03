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AKXALA
Атакованное хуситами британское судно затонуло у берегов Йемена
Судно под британским флагом, Rubymar, затонуло после атаки Хусейна в Аденском заливе.

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Корабль под британским флагом потонул через две недели после нападения хуситов в Аденском заливе.

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Правительство Йемена сообщило, что Rubymar дрейфовал и набирал воду дни до того, как он потонул. Это первый корабль, потерпевший крушение от поддерживаемых Ираном повстанцев в Йемене с тех пор, как они начали нападать на суда в Красном море.

Судно, как сообщается, перевозило удобрения, и эксперты говорят, что его потопление представляет "экологическую катастрофу". Rubymar находился в Аденском заливе недалеко от пролива Баб-эль-Мандаб, когда его ударили двумя ракетами, запущенными повстанцами хуси из Йемена.

Десять дней назад британское правительство сообщило, что судно набирало воду, и все 24 члена его экипажа были спасены. BBC получило изображение судна 21 февраля, на котором оно было затоплено кормой, но еще держалось на плаву.

Владельцы судна заявили тогда, что оно буксируется в близлежащий Джибути, но все еще может потонуть. Они заявили, что не могут подтвердить это, так как на борту никого не было. Судно летело под флагом Белиза и эксплуатировалось ливанской фирмой. Предполагается, что оно перевозило груз аммиачной селитры.

Президент правительства признанного международного сообщества Йемена Ахмед Авад Бин Мубарак назвал потопление судна "беспрецедентной экологической катастрофой". Greenpeace заявила, что разлив аммиачной селитры может иметь "серьезные последствия для морских экосистем". С ноября повстанцы хуси проводят атаки на суда, связанные с Израилем, в Красном море и Аденском заливе, говоря, что их действия в поддержку палестинцев в секторе Газа. 

США и Великобритания  в ответ провели серию атак по целям хуси внутри Йемена. В субботу торговая морская организация Великобритании UKMTO сообщила о нападении на судно к западу от порта Мокха в Йемене. UKMTO заявила: "Экипаж доставлен на якорь и был эвакуирован военными властями". 

В отдельном сообщении UKMTO сообщила о потоплении судна неподалеку от того места, где последний раз видели Rubymar.

 Центральное командование США заявило, что провело "удар по самообороне" - ракете земля-воздух, которую собирались запустить из Йемена. Командование заявило, что ракета представляла неминуемую угрозу для американских воздушных судов.

#великобритания #йемен #йеменские хуситы
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