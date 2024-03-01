Французские сенаторы поддержали поправку к конституции, гарантирующую права на аборт. Поправка будет окончательно рассмотрена на совместном конгрессе парламента.

Французские сенаторы решительно поддержали конституционную поправку, закрепляющую права на аборт во Франции, что стало важным шагом на пути к ее принятию. Поправка, за которую проголосовали 267 сенаторов, а 50 - против, теперь переходит к окончательному голосованию на совместном конгрессе парламента в следующий понедельник, где она должна получить поддержку трех пятых законодателей.

Президент Эммануэль Макрон, приветствуя решение Сената, заявил о своей приверженности закреплению в конституции права женщин на аборт. Предложение о конституционализации получило импульс после того, как Верховный суд США отменил решение Roe v. Wade в июне 2022 года, хотя за него уже давно выступают левые политики и борцы за права женщин.



В настоящее время право на аборт во Франции защищает закон 1975 года, в который было внесено несколько поправок, последняя из которых была принята в 2022 году и предусматривала увеличение срока проведения аборта до 14 недель беременности. Однако, как и любой другой закон, он по-прежнему может быть отменен голосованием в парламенте.



Конституционное закрепление абортов пользуется широкой общественной поддержкой во Франции, однако сталкивается с противодействием со стороны законодателей правого толка. Сторонники этой идеи утверждают, что конституционализация обеспечит длительную защиту прав на аборт даже в том случае, если к власти придет большинство, выступающее против абортов.



Решение Франции закрепить права на аборт в своей конституции происходит на фоне глобальной тенденции сокращения репродуктивных прав, особенно в Европе, где такие страны, как Венгрия и Польша, ввели ограничения на доступ к абортам. Эти события были отмечены французскими законодателями во время дебатов в Национальном собрании в январе.