Судебная тяжба принца Гарри с правительством Великобритании по поводу понижения его безопасности завершилась решением Верховного суда в пользу правительства.

Судебная тяжба принца Гарри с правительством Великобритании по поводу уровня его безопасности завершилась решением Высокого суда, вынесенным не в его пользу.

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Несмотря на все его усилия, суд оставил в силе решение о понижении его статуса безопасности после того, как он перестал выполнять королевские обязанности на постоянной основе, посчитав его законным и обоснованным.

Однако принц Гарри не теряет надежды и намерен обжаловать решение в надежде добиться справедливого исхода.

Спор возник, когда его проинформировали о сокращении финансируемой государством охраны после изменения королевского статуса.

Хотя суд подтвердил, что он по-прежнему будет получать полицейскую охрану, она будет соответствовать его специфическим требованиям, а не стандартной, предоставляемой действующим королям.

Постановление, вынесенное судьей Высокого суда в отставке сэром Питером Лейном, отклонило утверждения принца Гарри о несправедливости процесса принятия решения, подтвердив, что он был проведен надлежащим образом.

Кроме того, суд пролил свет на опасения принца Гарри по поводу угрозы безопасности, о чем свидетельствуют доказательства, представленные в ходе разбирательства.

Это решение может потенциально повлиять на будущие визиты принца Гарри в Великобританию, учитывая предыдущие проблемы с доставкой его семьи из-за пониженного уровня безопасности.

Несмотря на эту неудачу, принц Гарри по-прежнему решительно добивается справедливости и будет продолжать обжаловать решение.